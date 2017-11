Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tại hội đàm, hai Nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua với sự tin cậy cao về chính trị, giao lưu cấp cao diễn ra sôi động với nhiều chuyến thăm lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2017, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe tháng 1/2017 và chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 6/2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai bên cùng nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận đã đạt được theo tinh thần Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản và thắng lợi của Đảng Dân chủ Tự do tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua; cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với thiệt hại do lũ lụt, lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam tháng 10/2017 và thiệt hại tại các tỉnh miền Trung Việt Nam do cơn bão số 12; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài.

Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ vui mừng khi đến Việt Nam lần thứ hai trong năm 2017 và cho biết Việt Nam cũng là nước đầu tiên Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm ngay sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của Việt Nam.

Hai bên nhất trí phát huy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, nâng tầm quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả thông qua việc duy trì các chuyến thăm cấp cao và giao lưu các bộ ngành, địa phương, tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại, ODA; nhất trí phối hợp triển khai các kế hoạch hành động của 6 ngành được ưu tiên của Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt – Nhật, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội thông qua nguồn vốn ODA và đào tạo nguồn nhân lực, cho biết sẽ cho tiến hành khảo sát cơ bản về dự án đường cao tốc Hà Nội – Viêng-chăn. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp ô tô, nông nghiệp chất lượng cao.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; khẳng định phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc./.