Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Ấn Độ

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó, tin tưởng lẫn nhau và gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Ấn Độ Modi về những thành tựu hết sức ấn tượng trong phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với đà phát triển như hiện nay, Ấn Độ sẽ trở thành một cường quốc hiện đại, có vai trò quốc tế hơn nữa ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Quốc vụ khanh Ấn Độ V.K.Sinh.

Với tiềm năng và thế mạnh hợp tác hai bên, Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu; hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu hai nước; tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

Đánh giá cao thiện chí của Ấn Độ dành các khoản tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phát triển và hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu, Thủ tướng mong muốn Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, tăng cường hỗ trợ đào tạo quốc phòng cho Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam ủng hộ Ấn Độ tiếp tục hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí. Hai bên cần tăng cường kết nối về cả đường bộ và hàng không; xem xét tạo thuận lợi tối đa cho các hãng hàng không sớm mở các đường bay thẳng kết nối giữa các trung tâm chính trị, kinh tế lớn của hai nước. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cho rằng hai nước cần phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ cũng như ủng hộ Ấn Độ có vai trò và vị thế cao hơn ở khu vực; ủng hộ Ấn Độ tăng cường liên kết, kết nối về mọi mặt với ASEAN.

Đánh giá cao lập trường và các phát biểu tích cực của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông thời gian qua, Thủ tướng mong Ấn Độ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Qua Quốc vụ khanh, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Quốc vụ khanh V.K.Sinh trân trọng chuyển thư của Thủ tướng Ấn Độ Modi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hai nước và giữa hai Nhà lãnh đạo Chính phủ.

Năm 2017, hai nước kỷ niệm 45 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao, 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Ấn Độ mà Việt Nam là nước điều phối. Đây không phải là lần đầu tiên ông đến Việt Nam, nhưng 7 năm qua kể từ khi đến Việt Nam lần đầu, ông nhận thấy Việt Nam chuyển mình đáng kể về kinh tế xã hội. Nhân dân Ấn Độ luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và may mắn có những người bạn như Việt Nam.

Quốc vụ khanh nhấn mạnh, hai nước cần xây dựng lộ trình và kế hoạch rõ ràng để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ấn Độ đang nỗ lực triển khai cam kết cấp tín dụng 500 triệu USD cho Việt Nam; nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong an ninh mạng, phòng vệ thương mại, đào tạo quốc phòng; hàng không vũ trụ; phát triển các loại thuốc y học cổ truyền…

Cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác, Quốc vụ khanh cho biết kinh tế Ấn Độ đang phát triển mạnh, có nhiều cơ hội để hợp tác kinh tế giữa hai bên. Do đó cần tạo điều kiện cho người dân nước tăng cường giao lưu, trong đó có việc mở các đường bay kết nối các thành phố hai nước. Về thương mại, cần quan tâm phát triển vận tải đường biển hai nước, qua đó góp phần giảm giá hàng hóa./.