Thủ tướng Nhật Bản thân thiện bắt tay du khách khi tản bộ ở Hội An

Nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sang Việt Nam dự các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC, tối 11/11, tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham quan Thành phố Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.(Ảnh: VGP) Hai Thủ tướng khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”. Đây được xem là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018) và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước. (Ảnh: VGP) Hai Thủ tướng tham quan mô hình "Châu Ấn thuyền". Đây là món quà tỉnh Nagasaki tặng Thành phố Hội An (Quảng Nam). "Châu Ấn thuyền" là chiếc thuyền buôn được kết hoa mà thương gia Nhật Bản Sotaro đã dùng trong đám cưới, rước Công Nữ Ngọc Hoa về Nhật Bản. Hai Thủ tướng đã chứng kiến các nghệ sỹ của hai nước tái hiện lại một phần văn hóa rước dâu đậm chất văn hóa Nhật Bản (Ảnh: VGP) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Shinzo Abe đi qua nhiều tuyến phố rực rỡ đèn lồng với các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Hội An và xứ Quảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Thủ tướng Abe về Thành phố du lịch Hội An, với đậm nét văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong đó có nhiều du khách Nhật Bản. Trong ảnh, ông Abe thân thiện bắt tay du khách bên đường. (Ảnh: Zing) Hai Thủ tướng tới Chùa Cầu hay còn gọi là chùa Nhật Bản nằm trong khu phố cổ Hội An. Đây là công trình do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16 (Ảnh: VGP) Qua hết chùa Cầu, hai Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm tại chùa Cầu Hội An.(Ảnh: VGP) (Ảnh: VGP) Nữ sinh trung học cầm cờ, hoa của Việt Nam và Nhật Bản chào mừng (Ảnh: Zing) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Shinzo Abe ăn tối tại nhà hàng Hoa Anh Đào (Sakura Restaurant & Cooking Class) nằm trên phố Nguyễn Thái Học. (Ảnh: VGP) http://streaming.vov.vn/2017_11_12/VdFWb_qZcivyoqsYrG5iQA/CUNG_VOVVN_LAM_BAO.mp4

