Thủ tướng Papua New Guinea khâm phục thành tựu KT-XH của Việt Nam

Chiều 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Papua New Guinea - Peter O'Neill nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu mà Papua New Guinea đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Papua New Guinea sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Papua New Guinea - Peter O'Neill (Ảnh: Nick Moir/Smh)

Thủ tướng Peter O'Neill bày tỏ khâm phục trước thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đạt được thời gian qua và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2017. Thủ tướng Peter O'Neill trân trọng mời Chủ tịch nước tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2018 được tổ chức tại Papua New Guinea. Thủ tướng Papua New Guinea cam kết sẽ sớm giải quyết thoả đáng vấn đề ngư dân Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, thăm dò khai thác dầu khí, nghề cá, du lịch…; hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của doanh nghiệp hai nước; hợp tác tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan điểm giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).../.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch AIIB VOV.VN - Chiều 9/11, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Cố vấn Nhà nước Myanmar VOV.VN - Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng như ASEAN, ACMECS...