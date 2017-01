Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia sang Việt Nam tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được thời gian qua và khẳng định quan điểm của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hoà bình, phát triển thịnh vượng. Việt Nam chân thành chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường (tháng 6-2017) và bầu cử Quốc hội (7-2018).

Thủ tướng cũng khẳng định chính sách trước sau như một của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn củng cố mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia. Thủ tướng cho rằng, tình hình thế giới, khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, phức tạp, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai nước cần giữ gìn tình đoàn kết, truyền thống hợp tác quý báu.

Lực lượng công an hai nước tăng cường tổ chức các chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao cũng như cấp chuyên viên, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hoà bình, an ninh và ổn định của nước kia. Lực lượng công an hai nước cũng cần kịp thời nắm chắc, trao đổi tình hình, phối hợp đấu tranh để làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng làm phương hại lợi ích và an ninh mỗi nước.

Thủ tướng cũng mong phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam tại Campuchia ổn định cuộc sống, làm ăn thuận lợi, góp phần củng cố mối quan hệ hai nước; hai bên tăng cường thúc đẩy trao đổi, gia tăng kim ngạch thương mại trong thời gian tới, tăng cường giao lưu du lịch; mong Chính phủ Campuchia tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, làm ăn thuận lợi tại Campuchia.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng SarKheng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Đoàn. Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam có truyền thống hợp tác tốt đẹp hằng năm, nhất là 10 năm qua đã thường xuyên ký kết hợp tác. Hai nước đã phối hợp bảo đảm giữ gìn tuyến biên giới hoà bình, an ninh, hữu nghị và hợp tác. Bộ Nội vụ Campuchia đã luôn nhận được sự giúp đỡ của phía Việt Nam về vật chất, đào tạo cán bộ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng cho rằng, tình trạng tội phạm ngày càng phức tạp, cho nên việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Bộ là hết sức cần thiết. Về việc giải quyết vấn đề người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, Phó Thủ tướng cho biết, ông cũng hết sức quan tâm, đã và đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phía Campuchia tích cực giải quyết, xem xét các loại giấy tờ cho người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia./.