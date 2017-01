Thủ tướng: Từng hộ dân huyện Bảo Lâm cần tự lực vươn lên thoát nghèo

Sáng 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Cùng dự buổi làm việc có một số lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xã Lý Bôn.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư huyện Bảo Lâm Ma Thế Tuyết cho biết, huyện biên giới Bảo Lâm có 59.000 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông với hơn 50%, ngoài ra có các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Kinh.... Đây vẫn là huyện nghèo với tỷ lệ nghèo đa chiều còn lớn, trên 60%, nếu tính cả hộ cận nghèo là trên 70% số hộ.

Trên địa bàn huyện có hơn 8.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, nhưng theo lãnh đạo huyện, nhu cầu vay vốn vẫn còn lớn. Sản xuất trên địa bàn chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chủ yếu là chăn nuôi. Tổng đàn gia súc của huyện là gần 79.000 con, trong đó khoảng một nửa là đàn bò.

Với xã Lý Bôn, hiện có 6 dân tộc với hơn 5.400 nhân khẩu, sinh sống trên địa bàn khá rộng, trên 11.000 ha. Đây là địa bàn xã có tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Trong 1.069 hộ của xã thì có khoảng 34% là hộ nghèo. Kinh tế của xã dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, người dân trong xã và huyện đề nghị Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác giáo dục và đào tạo cho con em đồng bào dân tộc; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giúp huyện và xã tìm hướng đi phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc Tết sớm huyện ủy, chính quyền và nhân dân địa phương huyện Bảo Lâm, trong đó có xã Lý Bôn, đón Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Chỉ còn 20 ngày nữa là Tết, chính quyền địa phương phải đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ người dân. Thủ tướng chỉ đạo xã và huyện không được để người dân nào đứt bữa khó khăn trong dịp Tết. Thủ tướng cho biết sẵn sàng hỗ trợ gạo cho huyện để lo Tết cho người dân.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy đời sống người dân huyện Bảo Lâm hiện nay tốt hơn so với trước đây, con em được học hành nhiều hơn, các hộ gia đình nghèo được nhà nước hỗ trợ. Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đồng bào dân tộc khó khăn, trong đó có Bảo Lâm.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, Bảo Lâm là huyện xa xôi, hẻo lánh, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 99% và cũng là huyện có tỷ lệ nghèo và cận nghèo trên 72%. Chia sẻ với khó khăn này, Thủ tướng ghi nhận đóng góp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, xã đã ngày đêm lăn lộn, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra.

Thủ tướng trao 100 suất quà của Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho các hộ nghèo tại xã Lý Bôn.

Với 4 cái khó của huyện là nghèo nhất, xa nhất, hẻo lánh nhất, đồng bào dân tộc nhiều nhất, Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy, chính quyền địa phương phải bàn chủ trương chính sách để giúp bà con giảm nghèo. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, từng hộ dân phải vươn lên thoát nghèo. Và điều quan trọng là phải nâng cao dân trí của người dân để xóa đói giảm nghèo:

“Dân trí người dân quyết định xóa đói giảm nghèo. Cho nên dù khó khăn đến đâu, Nhà nước cũng hỗ trợ chăm lo học hành cho các cháu, và từng gia đình cũng phải quan tâm đến việc học hành cho các cháu có nền tảng dân trí tốt để xóa đói, giảm nghèo lâu dài. Nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của xã Lý Bôn, của huyện Bảo Lâm và của tỉnh Cao Bằng. Tôi mong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc vận động các hộ gia đình, từng địa phương lo học hành cho các cháu. Đó là lối ra lâu dài, căn bản để xóa đói giảm nghèo, thậm chí là làm giàu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường đoàn kết các dân tộc trong huyện, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy văn hóa của các dân tộc. Cùng với đó là đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện xa xôi như Bảo Lâm.

Thủ tướng nhấn mạnh thêm: “Chúng ta phải phát động một tinh thần tự lực tự cường trong nhân dân, nhất là những người có uy tín, để giải đáp vì sao người dân nơi đây còn nghèo, còn khó khăn. Nhà nước quan tâm hỗ trợ học hành, chữa bệnh, giao thông đi lại là cần thiết, nhưng cái chính, mỗi gia đình, dân tộc ở đây phải có phong trào tự lực tự cường để xóa đói giảm nghèo”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1.

Về kiến nghị của huyện, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để đưa vào danh mục công trình đầu tư một số hạng mục bức xúc trong kế hoạch 5 năm tới trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Với xã Lý Bôn, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ xã xây dựng trụ sở xã Lý Bôn, bởi đây là xã cuối cùng của huyện chưa có trụ sở xã nhưng với tinh thần tiết kiệm. Thủ tướng cũng đồng ý điều động 1 xe cứu thương cho huyện Bảo lâm để cấp cứu bệnh nhân khi cần thiết.

Với hơn 800 hộ dân của xã Lý Bôn chưa có điện, Thủ tướng cho rằng đây là con số lớn và giao ngành Điện lực, Nhà máy điện trên địa bàn có phương án hỗ trợ, xử lý giải quyết. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Cao Bằng quy hoạch lại, vận động dân cư sao cho hợp lý để thuận lợi kéo điện cho các hộ dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao 100 suất quà của Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho các hộ nghèo tại xã Lý Bôn.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1, thuộc địa bàn xã Lý Bôn. Nhà máy có công suất 30 MW, sản lượng điện trung bình mỗi năm khoảng 124 triệu KWh, cung cấp nguồn năng lượng đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1 có tổng vốn đầu tư 915 tỉ đồng, do Công ty cổ phần xây lắp điện 1 làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát làm tổng thầu xây dựng. Đây cũng là dự án góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là với huyện nghèo như Bảo Lâm./.