Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ đi lễ hội trong giờ hành chính

Sáng nay (3/2), kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm các cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội; xử lý nghiêm cán bộ, công chức bỏ việc trong giờ hành chính đi lễ hội.

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam và các thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình tổ chức Tết cho nhân dân được thực hiện tốt. Hàng hóa phục vụ Tết đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giá cả khá ổn định, không xảy ra tình trạng sốt giá. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng không bị gián đoạn, việc cung ứng tiền mặt được đảm bảo.

Trong dịp Tết, các địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang…

Các địa phương đã kịp thời chuyển quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí hơn 431 tỉ đồng đến hơn 2 triệu đối tượng người có công; cấp phát hơn 14.000 tấn gạo cho gần 300.000 hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng. Các địa phương đã trích ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội… Trong dịp nghỉ Tết, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì, nhất là tại các công trình trọng điểm.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngay trong tháng 1/2017, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tập trung triển khai giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,7%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,46% so với tháng 12 năm 2016; lạm phát cơ bản của tháng 1/2017 tăng 0,28% so với tháng trước. Thu ngân sách 15 ngày đầu tháng 1/2017 ước đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán. Chi ngân sách đạt 2,7% dự toán.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 có gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 90.000 tỷ đồng.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt các chỉ đạo tổ chức và chăm lo Tết cho nhân dân. Đối với việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, Thủ tướng đánh giá: “Thông tin các tỉnh về Hà Nội lễ Tết các Bộ, ngành, ban của Chính phủ đã giảm, được đánh giá giảm trên 70%, còn khoảng 20-30% nữa sẽ được xử lý tiếp. Đây là cuộc thay đổi rất lớn về tư duy thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ”.

Tuy vậy, Thủ tướng đã nêu một số tồn tại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đó là dù an toàn giao thông được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn tăng về số vụ và số người chết; tình trạng đánh nhau do uống rượu chưa giảm, có đến 26 người chết; một số vụ cháy nổ xảy ra.

Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017.

Về kinh tế tháng 1, Thủ tướng đánh giá có sự chuyển biến tốt. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tuy có giảm nhưng vẫn ở mức 51,9 điểm, cao hơn mức bình quân là 51 điểm của các nước ASEAN. Thực hiện kế hoạch thu ngân sách đáng mừng. Đây là kết quả 2016 được phát huy trong năm 2017, nhất là một số địa phương Hà Nội và TP HCM và một số địa phương khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải chấn chỉnh ngay những bất cập mà Công điện của Thủ tướng đã nêu. Một số lễ hội phản cảm, một số biểu hiện không lành mạnh trong lễ hội, sử dụng xe công sai quy định. Các địa phương phải làm nghiêm vấn đề này.

“Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải làm rõ, chấn chỉnh cụ thể, để ngay từ đầu năm không bị người dân phản đối chuyện này. Bất cứ cán bộ, công chức nào trong giờ hành chính mà đi lễ hội thì đều phải xử lý nghiêm. Bất cứ cơ quan nào dùng xe công để đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm. Tôi đề nghị các đồng chí kiểm tra, giám sát và các cơ quan báo chí giám sát mạnh mẽ cái này”, Thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là trong nông nghiệp, công nghiệp và tái cơ cấu ngành, đơn vị; thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa, không để tình trạng tỷ lệ vốn cổ phần hóa ở mức thấp; các dự án về hạ tầng phải triển khai mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt là chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân thành công; chỉ đạo tốt hơn nữa dịch vụ du lịch để cùng với việc thực hiện visa điện tử giúp số khách du lịch quốc tế tăng lên. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt một số hội nghị lớn như nuôi tôm xuất khẩu; phát triển dược liệu Việt Nam; chuẩn bị triển khai hội nghị doanh nghiệp lần thứ hai; hội nghị sơ kết về hợp tác xã.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, nhất là cải cách hành chính và thủ tục hành chính, giảm các thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương phải chú ý đến tình hình thay đổi của thế giới và tác động của biến đổi khí hậu để có các biện pháp ứng phó kịp thời./.