Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 – 9/11/2017.

Sáng 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Chile.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Chile.

Tại cuộc hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn cá nhân Tổng thống M. Bachelet về tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng đối với quan hệ hai nước trong suốt 40 năm qua; đánh giá cao Chính phủ Chile về sự phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017 và tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện với Chile.

Tổng thống M. Bachelet chia buồn sâu sắc với Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những tổn thất to lớn về người và của do cơn bão số 12 và đợt mưa lũ những ngày qua gây ra ở miền Trung Việt Nam; bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện của nhân dân ta; khẳng định Chile coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Tổng thống M. Bachelet chúc mừng Việt Nam đã ghi dấu ấn và có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình APEC thông qua việc đăng cai Năm APEC 2017, tổ chức chu đáo Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng cả về nội dung, lễ tân và hậu cần.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống M. Bachelet chia sẻ đánh giá mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile những năm qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy; trao đổi thương mại hai chiều, đặc biệt là từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương được ký kết vào tháng 11/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, duy trì đà tăng cao trung bình từ 30-40%/năm, năm 2016 đạt 1,1 tỷ USD, tăng hơn 2 lần so với năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 960 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hai nước cũng duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Chính phủ Chile đã sớm quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile ký tuyên bố chung Việt Nam-Chile.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi, nhất trí thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi đoàn ở các cấp/ngành, địa phương và doanh nghiệp; duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả các cơ chế Hội đồng Thương mại Tự do song phương và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước; thúc đẩy tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, thiết lập quan hệ thương mại và đầu tư trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau như sản xuất và chế biến nông - thủy hải sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, công nghệ sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo thuận lợi cho xuất - nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước; đồng thời, quan tâm thúc đẩy hợp tác về văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và các lĩnh vực khác.

Hai Bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), APEC, tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC); phối hợp thúc đẩy hợp tác hiệu quả và thực chất hơn giữa ASEAN với Liên minh Thái Bình dương (AP).

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) cũng như các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Tổng thống M. Bachelet chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Tổng thống và Đoàn cấp cao Chính phủ Chile sự tiếp đón trọng thị, thân tình và chu đáo; trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện chuyến thăm Nhà nước tới Chile thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống M. Bachelet đã ký Tuyên bố chung Việt Nam - Chile; chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương, gồm: Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác chăm sóc trẻ em và trẻ vị thành niên là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam; Hiệp định về các hoạt động có thu nhập cho thân nhân cán bộ ngoại giao, lãnh sự, nhân viên và kỹ thuật viên các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế và Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước../.

