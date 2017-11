Tiểu sử Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Ông Justin Trudeau sinh ngày 25/12/1971 tại Ottawa, Canada; Tôn giáo: Công giáo; Học vấn: Cử nhân Văn học - Đại học McGill (1994); Cử nhân Sư phạm - Đại học British Columbia (1998); Theo học Đại học Montreal, chuyên ngành Kỹ thuật (2002 - 2004, chưa lấy bằng); Theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Địa lý Môi trường tại Đại học McGill (2005 - 2006, bỏ dở để theo nghiệp chính trị). (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp) Ông Justin Trudeau là con trai cả của cựu Thủ tướng Canada Pierre Elliott Trudeau. Vợ là bà Sophie Gregoire; hai ông bà có 2 con trai và 1 con gái. Trong ảnh, ông và vợ con tại Montreal ngày 19/10/2015 (Ảnh: vancouversun.com) Từ 2000 - 2006: Tham gia các hoạt động xây dựng hình ảnh của Đảng Tự do (Liberal Party) trong giới thanh niên Canada. Năm 2007: Tham gia tranh cử Hạ viện với vị trí là Hạ nghị sĩ đại diện địa phương Papineau. Năm 2008: Đắc cử Hạ nghị sĩ đại diện Papineau. Ảnh chụp ông Trudeau năm 2008 (Ảnh: BBC) Năm 2009: Đồng Chủ tịch Đại hội toàn quốc của Đảng Tự do. Từ 2009 - 2010: Đại diện đảng Tự do tại Quốc hội về các vấn đề quyền lợi của giới trẻ, nhập cư, quyền công dân, và đa văn hóa. Năm 2011: Tái đắc cử Hạ nghị sĩ đại diện địa phương Papineau. Năm 2013: Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Tự do và trở thành lãnh đạo đảng Tự do. Trong ảnh, Nhà lãnh đạo đảng Tự Do Justin Trudeau nói chuyện với báo chí Canada tại Ottawa tháng 4/2013. (Ảnh: CTV News) Năm 2015: cùng đảng Tự do giành thắng lợi lớn trong bầu cử liên bang, (giành hơn 150 ghế Hạ viện so với bầu cử năm 2011), và lần đầu tiên sau 10 năm lấy lại thế đa số trong Quốc hội. Trong ảnh, Ông Justin Trudeau trong một cuộc vận động tranh cử ở Winnipeg tháng 8/2015.(Ảnh: Canadian Press) Ngày 4/11/2015: Ông Trudeau chính thức nhậm chức Thủ tướng ở tuổi 45, ông là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada (sau Thủ tướng Joe Clark, nhậm chức năm 1979 khi mới 43 tuổi). Trong ảnh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi ông nhậm chức vào năm 2015. (Ảnh: Getty) (Ảnh: Tablet Magazine) (Ảnh: vice.com) Phụ thân của Thủ tướng Justin Trudeau là cựu Thủ tướng Piere Trudeau (1969-1984), người ủng hộ phong trào phản đối việc Mỹ leo thang chiến tranh với Việt Nam và là người quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1973. Ông Justin Trudeau từng tới Việt Nam du lịch Việt Nam vào năm 1995. (Ảnh: vancouversun) Ông Justin Trudeau tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của giới trẻ, bảo vệ môi trường, và nâng cao an toàn trong các hoạt động thể thao mùa đông. Trong ảnh: Thủ tướng Trudeau chụp ảnh củng một nhóm thanh thiếu niên khi đang đi dạo trên bờ sông ở Vancouver. (Ảnh: CNN) Từng đóng phim (phim truyền hình của kênh CBC mang tên The Great War, kể về vai trò của Canada trong Thế chiến I); yêu thích võ thuật, thể thao: ông là võ sĩ Judo (đai nâu), thích tập yoga, đặc biệt đam mê môn đấm bốc. Trong ảnh, ông Trudeau chơi đấm bốc trong một chuyến đi tới New York tháng 4/2016. (Ảnh: Reuters) Ông Trudeau xây dựng hình ảnh một chính trị gia trẻ tuổi, gần gũi, phong cách, thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong trang phục bình dân. Trong ảnh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đón những người tị nạn Syria tại sân bay quốc tế Pearson Toronto tháng 12/2015. (Ảnh Reuters). Trong ảnh, Thủ tướng Trudeau và người tị nạn Syria chụp ảnh selfie tại sân bay sân bay quốc tế Pearson Toronto vào tháng 12/2015. (Ảnh Reuters).

