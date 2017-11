Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Chile

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 – 9/11/2017. Sáng 9/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Cộng hòa Chile duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Michelle Bachelet Jeria. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN) Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Michelle Bachelet Jeria ký Tuyên bố chung. Sau lễ đón chính thức và hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm. Trưa 9/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Quốc yến trọng thể chào mừng Tổng thống Michelle Bachelet và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Chile thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chiều 9/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp bà Michelle Bachelet - Tổng thống nước Cộng hòa Chile, đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, vô tư, trong sáng mà các chính đảng cánh tả, tiến bộ và nhân dân Chile anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả của cá nhân bà Tổng thống đã dành cho Việt Nam và cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Chile. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Chile Michelle Bachelet vào chiều 9/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ các biện pháp tăng cường hợp tác của Chính phủ hai nước, sớm phê chuẩn các Hiệp định, thỏa thuận do Chính phủ hai nước ký kết, góp phần đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Tại buổi tiếp Tổng thống Chile, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh bà Michelle Bachelet thăm Việt Nam lần thứ 2 và dự Hội nghị cấp cao APEC. Cảm ơn Tổng thống Michelle Bachelet chia sẻ với nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do thiên tai gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang nỗ lực cao độ để hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn. Việt Nam cũng nỗ lực để tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, nhất là có một Tuyên bố chung về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trước đó, vào sáng 9/11, trước khi tới Phủ Chủ tịch, Tổng thống Chile tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn Hồ Chủ tịch. Trong ảnh: Tổng thống Michelle Bachelet vào thăm nơi Bác Hồ sống và làm việc vào sáng 9/11. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tổng thống Chile ghi sổ lưu niệm tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vnexpress) Tổng thống Chile cho cá ăn tại ao cá trong khu di tích Hồ Chủ tịch. (Ảnh: Vnexpress)./.

