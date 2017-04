Tổng Bí thư: Kon Tum lựa chọn thế mạnh, đầu tư làm cho được sản phẩm

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng 14/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng dự buổi làm việc có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo một số Ban, bộ ngành trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Kon Tum được tái thành lập vào năm 1991 sau khi tách ra từ tỉnh Gia Lai Kon Tum. Dân số toàn tỉnh hiện có hơn 500.000 người, với 28 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53%.

Báo cáo của Tỉnh uỷ Kon Tum cho biết, trong những năm gần đây, kinh tế Kon Tum duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, năm 2016 đạt hơn 8%, thu nhập bình quân trên đầu người đạt trên 32 triệu đồng. Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thu ngân sách địa phương vẫn đạt khá, tăng gấp 1,22 lần so với năm 2011. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến hết quý 1 năm 2017, toàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 23%. Quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đa số các đảng bộ trực thuộc tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các đảng viên đã viết cam kết không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua. Theo Tổng Bí thư, so với nhiều địa phương khác trong khu vực, Kon Tum có thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực vươn lên, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của tỉnh cho đến nay. Những kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Kon Tum tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, so với tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế về đất đai, khí hậu, diện tích rừng rộng lớn.., sự phát triển của Kon Tum vẫn chưa tương xứng. Kon Tum vẫn còn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp. Việc chuyển dịch cơ kinh tế còn chậm, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Kon Tum tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, công tác, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, đưa Kon Tum phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Trong phát triển toàn diện, cần có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn một số thế mạnh chính của tỉnh để đầu tư và làm cho ra được sản phẩm. Trong cơ cấu kinh tế, xác định phát triển nông nghiệp vẫn là chính, đặc biệt là nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, theo hướng sản xuất lớn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Kon Tum cũng cần khai thác thế mạnh của rừng. Theo Tổng Bí thư, việc đóng cửa rừng là để bảo vệ rừng, nhưng không có nghĩa là để rừng năm im, mà phải có phương án khai thác có hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Kon Tum tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, đảm môi trường hoà bình ổn định để phát triển. Chú trọng công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng chính trị, ngăn chặn suy thoái, biến chất trong cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư khích lệ Kon Tum không tự ti là một tỉnh khó khăn, cần xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ, không cam chịu đói nghèo. Thực tế đang cho thấy, nhiều tỉnh mới tái lập đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ.

Trước đó, chiều 13/4, Tổng Bí thư đã đến thăm và nói chuyện với bà con thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

Thôn Kon Rờ Bàng 2 nằm cách thành phố Kon Tum khoảng 4km. Toàn thôn có hơn 970 nhân khẩu, trong đó đa phần là người dân tộc thiểu số và theo đạo Thiên chúa giáo, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trò chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi biết mọi mặt đời sống của bà con thôn bản có nhiều đổi mới. Thôn hiện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 6%, nhiều phong trào, câu lạc bộ ở địa phương được tổ chức, triển khai hiệu quả, an ninh chính trị được giữ vững.

Mong muốn thôn Kon Rờ Bàng 2 nói riêng, xã Vinh Quang nói chung phát huy tiềm năng lợi thế, đặc biệt là việc nằm ngay sát thành phố, giao thông thuận lợi, đất đai phì nhiêu, đội ngũ cán bộ được đào tạo.để tiếp tục phát triển, tiến lên, Tổng Bí thư căn dặn bà con đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc để chia rẽ tôn giáo, dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư và đoàn công tác đến thăm Công ty cổ phần đường Kon Tum. Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình cổ phần, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được nâng lên, đời sống việc làm của người lao động được cải thiện đáng kể. Năm 2016, sản lượng đường của công ty đạt hơn 17.000 tấn, doanh thu 235 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng.

Tổng Bí thư đánh giá cao mô hình hoạt động của công ty, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Tổng Bí thư giao chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp công ty mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng đã đến thăm và tặng quà cụ Đào Duy Tồn, 91 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng./.