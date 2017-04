Truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước để điều tra, xử lý vụ án

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung lực lượng truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trước đó, ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh Như đã đưa tin, ngày 9/6/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Sáng 15/7/2016, phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia diễn ra, 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử có mặt tại phiên họp nhất trí không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh Ngày 8/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng. Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. Từ cuối năm 2007, ông Thanh lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại PVC Tháng 8/2013, Bộ Công thương điều động ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương. Tháng 5/2015, ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Như tin đã đưa, vụ việc bắt đầu từ việc dư luận cả nước không khỏi sửng sốt khi một số tờ báo phản ánh thông tin chiếc Lexus 570 đeo biển số xanh 95A-0699 chạy thản nhiên trên đường phố miền Tây. Chiếc xe này của ông Trịnh Xuân Thanh, lúc đó còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sau đó, những câu chuyện về con đường công danh kỳ ảo của ông Thanh dần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung lực lượng truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trước đó, ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh Như đã đưa tin, ngày 9/6/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Sáng 15/7/2016, phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia diễn ra, 100% các thành viên trong Hội đồng Bầu cử có mặt tại phiên họp nhất trí không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh Ngày 8/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng. Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. Từ cuối năm 2007, ông Thanh lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại PVC Tháng 8/2013, Bộ Công thương điều động ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương. Tháng 5/2015, ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Như tin đã đưa, vụ việc bắt đầu từ việc dư luận cả nước không khỏi sửng sốt khi một số tờ báo phản ánh thông tin chiếc Lexus 570 đeo biển số xanh 95A-0699 chạy thản nhiên trên đường phố miền Tây. Chiếc xe này của ông Trịnh Xuân Thanh, lúc đó còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sau đó, những câu chuyện về con đường công danh kỳ ảo của ông Thanh dần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.