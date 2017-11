Văn hóa và giáo dục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Bỉ

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tham vấn chính trị với Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và châu Âu Bỉ Dirk Achten trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và châu Âu Bỉ Dirk Achten.

Tại buổi tham vấn chính trị, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao thành công của Chính phủ Bỉ trong việc khắc phục tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, đưa kinh tế Bỉ lấy lại đà tăng trưởng. Tổng Thư ký Bỉ Dirk Achten đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ tiếp tục đà phát triển tích cực, đa dạng và thực chất với nhiều khuôn khổ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ở cả cấp liên bang và cấp vùng, cộng đồng, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Bỉ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (tháng 9/2017) và chuyến thăm Việt Nam của Quốc Vụ khanh Ngoại thương Pieter de Crem (10/2017).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu (ASEAN-EU) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).

Hai bên đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp cao Á-Âu, coi đây là một kênh đối thoại, chương trình hợp tác và trao đổi quan trọng giữa hai châu lục, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Việt Nam – Bỉ qua cơ chế này.

Bỉ khẳng định ủng hộ việc ký kết và hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVFTA trong năm 2018, nhất trí cho rằng việc sớm triển khai Hiệp định EVFTA sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho EU và các nước thành viên thông qua việc mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tạo cầu nối gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn với khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, là khu vực phát triển năng động và đi đầu về liên kết kinh tế.

Toàn cảnh buổi tham vấn chính trị.

Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như vận tải biển, dịch vụ hậu cần, công nghệ xanh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, y tế. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế để định hướng quan hệ kinh tế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như hợp tác vùng, cộng đồng.

Hai bên cho rằng hợp tác văn hóa – giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước; khẳng định tạo điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu lâu dài đào tạo đội ngũ chất lượng cao.

Trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Hai bên cũng nhất trí cùng phối hợp các sự kiện văn hóa và kinh tế để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) tại mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Thứ trưởng Dirk Achten đã đồng chủ trì kỳ họp thứ 4 Ủy ban Hỗn Hợp Việt Nam – Bỉ về hợp tác kinh tế, thăm Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, thăm Học viện Ngoại giao và phát biểu trước sinh viên, và dự Hội thảo về 40 năm hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp./.