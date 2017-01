Văn phòng Chủ tịch nước phải hết sức quan tâm chất lượng tham mưu

Sáng 19/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm 2016 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong năm 2016, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã triển khai nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng hiệu quả, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Mặc dù khối lượng công việc phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước của Văn phòng tăng lên, tính chất công việc đa dạng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, yêu cầu công việc khẩn trương, nhưng với quyết tâm chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Hội nghị tổng kết công tắc năm 2016 của Văn phòng Chủ tịch nước

Nói chuyện với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước. Tham mưu tốt việc thẩm định nhiều vấn đề trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

"Chủ tịch, Phó Chủ tịch muốn làm tốt được nhiệm vụ thì phải dựa vào cơ quan giúp việc. Mong muốn của chúng tôi là chúng ta phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Đó là điểm các đồng chí phải hết sức quan tâm", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Năm 2017, Văn phòng Chủ tịch nước xác định tiếp tục làm tốt các mặt công tác liên quan đến các lĩnh vực lập pháp; hành pháp; tư pháp; quốc phòng – an ninh; đối ngoại; tổ chức hành chính; quản trị tài vụ và quan tâm chăm lo phong trào thi đua của các đoàn thể trong Văn phòng.

Trong đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, góp ý vào các dự thảo luật, pháp lệnh; chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cập nhật, nắm bắt tình hình thực tiễn, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước họp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn kiện tài liệu, công tác lễ tân, hậu cần, tổ chức phục vụ chu đáo chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đặc biệt là chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước với vai trò là nước chủ nhà APEC năm 2017 tổ chức tại Việt Nam./.