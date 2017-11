Sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tổ chức tại Manila, Philippines.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là một trong những trụ cột của Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2017 kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm đầu tiên đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào triển khai, với nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương; nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, với việc Ấn Độ tăng cường chia sẻ công nghệ và cung cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam. Về kinh tế thương mại, hai bên tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch 15 tỉ USD vào năm 2020; nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể, trong đó đẩy mạnh kết nối hàng không và hàng hải; Ấn Độ tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, xây dựng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước; thúc đẩy hợp tác về năng lượng, trong đó có việc Ấn Độ tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí, xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định khung về khai thác và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động Hướng Đông” của Ấn Độ; ủng hộ Ấn Độ có vai trò, vị thế cao hơn ở khu vực và tăng cường đối tác Chiến lược với ASEAN. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trao đổi về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS-1982), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế./.