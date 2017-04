Việt Nam – New Zealand hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược

Chiều 13/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng trước những bước tiến nhanh chóng và tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển ngày càng vững chắc và thực chất, hướng tới Đối tác chiến lược trong thời gian tới; hoan nghênh các dự án hỗ trợ của New Zealand trong các lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tại một số địa phương của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trên cơ sở những nội dung trao đổi giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao tại New Zealand tháng 12/2016, đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và những sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - New Zealand dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi nhằm làm sâu sắc hơn nữa nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới Đối tác chiến lược; hoàn tất Chương trình hành động giai đoạn 2017-2020; tăng cường triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư; thúc đẩy và đưa các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kết nối hàng không,… ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức thành công các sự kiện Năm APEC 2017; đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (tháng 11/2017).

Đại sứ Wendy Matthews khẳng định New Zealand luôn coi trọng vai trò cũng như vị thế của Việt Nam ở khu vực và trong tiến trình tăng cường hợp tác với ASEAN; đánh giá cao quan hệ song phương giữa hai nước trong năm 2016 tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và tích cực với hai điểm nhấn quan trọng là chuyến thăm New Zealand của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh (tháng 12) thành công tốt đẹp và việc mở đường bay thẳng Auckland-TP.HCM (tháng 6); vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được củng cố thông qua chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh lục quân và tàu hải quân New Zealand (4/2017).

Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành của Việt Nam chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới cũng như tổ chức thành công APEC 2017; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác; đưa quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand phát triển ngày càng hiệu quả, sâu sắc và thực chất./.