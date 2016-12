Việt Nam - Thái Lan đối thoại cấp cao về các vấn đề an ninh

Tiếp tục chuyến thăm Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Đại tướng Chakthip Chaijinda, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, ngày 20/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã dự Đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Bộ trưởng Tô Lâm ký biên bản hợp tác với cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaijinda chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Thái Lan và dự "Đối thoại cấp cao" Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ nhất của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan trong đó có Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Đồng thời khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữa Thái Lan và Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đăng cai tổ chức "Đối thoại cấp cao" lần thứ nhất tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Ngài Tổng Tư lệnh và các cộng sự dành cho Đoàn.

Tại Đối thoại cấp cao lần thứ nhất, hai bên nhất trí cho rằng, trong những năm qua, trên cơ sở các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không ngừng được thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Nhất là trong hợp tác An ninh, Cảnh sát, trao đổi Đoàn học tập kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaijinda

Thông qua kênh hợp tác Interpol, hai bên đã hỗ trợ, cung cấp, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã từ nước này trốn sang nước kia, thông tin các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến công dân mỗi nước; trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy…

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi Đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Tiếp tục duy trì cơ chế "Đối thoại cấp cao" luôn phiên hàng năm giữa Bộ Công an Việt Nam - và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Kết thúc đối thoại, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaijinda đã ký Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội kiến Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Đại tướng Thawip Netniyom. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị, an ninh theo cơ chế đã thỏa thuận. Hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác bao đảm an ninh, an toàn cho các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước; cho công dân nước này lao động, cư trú hợp pháp, đi lại du lịch, thăm thân trên lãnh thổ nước kia.../.