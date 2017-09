Việt Nam ủng hộ tự do hàng hải nhưng phản đối bắn đạn thật ở Hoàng Sa

Trước việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/9 bác bỏ phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tái khẳng định quan điểm Việt Nam đưa ra ngày 5/9 về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/9/2017.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 5/9 nhấn mạnh rằng: “Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông.

Tuyên bố nêu rõ: “Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông”.

“Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 7/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ lên kế hoạch tiến hành tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông (FONOP), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế"./.