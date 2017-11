15 ảnh chụp đánh giá camera iPhone X và iPhone 8 Plus

Bức tường màu sắc tại phố Trung Hoa tạo nên một hậu cảnh có chiều sâu cho những bức ảnh chân dung. Bức ảnh này được chụp bằng iPhone X. Những chi tiết phơi sáng được thêm thắt ở những điểm phù hợp. Bức ảnh này cũng được chụp bằng iPhone X, Chân dung một người đàn ông hoa trang thành Hoàng đế Norton I tại Chinatown, San Francisco. Bức ảnh tương tự nhưng được chụp bằng iPhone 8 Plus. Thêm một hậu cảnh màu sắc cho ảnh chân dung. Lần này mẫu đứng cách xa bức tường và chụp bằng iPhone X. So sánh bức ảnh này với bức ảnh tiếp theo để thấy ảnh chụp chân dung từ 2 máy trong điều kiện ánh sáng tốt sẽ tương tự nhau đến thế nào. Bức ảnh này chụp bằng iPhone X. Cùng một bức ảnh chụp bằng iPhone 8 Plus. Không cần đến hiệu ứng ánh sáng trong chế độ chụp chân dung khi ánh sáng mặt trời đã đủ. Bức ảnh này chụp bằng iPhone X. Camera trước ở chế độ TrueDepth của iPhone X thực sự giúp bức ảnh selfie trở nên “ảo diệu” hơn. Một bức ảnh selfie khác chụp bằng camera trước của iPhone X ở chế độ chân dung. iPhone X không phải lúc nào cũng chọn đúng vùng để “xóa phông” trên vật thể như đối với ảnh chụp người. Cả 2 máy đều làm rất tốt trong việc xác định đa vật thể trong khung ảnh và làm mờ hậu cảnh một cách hợp lý. Bức ảnh này chụp bằng iPhone X. Bức ảnh này chụp bằng iPhone X, không flash, chế độ chân dung, điều kiện ánh sáng thấp, hãy so sánh với bức ảnh tiếp theo. Thông số ảnh: f/2.4, 1/30, ISO 500. Cùng một bức ảnh nhưng chụp bằng iPhone 8 Plus. Hãy chú ý sự khác biệt ở phơi sáng, và ảnh chụp bằng 8 Plus có nhiều sạn và “bệt” hơn. Thông số: f/2.8, 1/60, ISO 1250. Bức ảnh được chụp với ống kính góc rộng của iPhone X trong điều kiện ánh sáng thấp. Thông số: f/1.8, ⅕, ISO 80. Còn bức ảnh này chụp với ống kính 2x. Thông số: f/2.4, 1/13, ISO 160./.

