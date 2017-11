15 chiếc smartphone tốt nhất thế giới

15. Motorola Moto Z2 Force: Chiếc Moto Z2 Force mới sở hữu tất cả những gì bạn cần ở 1 chiếc smartphone cao cấp. Tốc độ nhanh, màn hình đẹp, camera cho ra những bức ảnh khó có thể chê được. Giá: 720 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) 14. Apple iPhone SE/6S/6S Plus: Tất cả những chiếc điện thoại này được gộp vào 1 nhóm vì chúng đều được ra mắt 2 năm trước, đều khá tương đồng và vẫn được Apple sản xuất. Đây vẫn là những chiếc smartphone đáng sở hữu. Giá iPhone SE: 350 USD (7,7 triệu đồng), iPhone 6S: 450 USD (9,9 triệu đồng), iPhone 6S Plus: 550 USD (12,1 triệu đồng). 13. HTC U11: U11 sở hữu máy ảnh tuyệt vời, mặt sau bắt mắt và hiệu suất tốt. Về cơ bản nó là 1 chiếc điện thoại Android tốt nhưng vẫn có 2 hạn chế là không có giắc cắm tai nghe và viền màn hình lớn. Giá: 650 USD (14,3 triệu đồng). 12. LG G6: G6 là điện thoại thông minh tốt nhất của LG, có thiết kế cao cấp và khả năng chịu nước - tính năng đưa G6 nằm trong cùng phân khúc với các thiết bị hàng đầu của Samsung và Apple. Tuy nhiên, điểm hạn chế G6 là bộ xử lí đã cũ với chip 821. Giá: 550 USD (12,1 triệu đồng). 11. Essential Phone: Essential Phone là một thiết bị bắt mắt. Nó có màn hình hiển thị edge-to-edge và một vỏ hộp được làm bằng vật liệu cực kỳ cao cấp - gốm ở mặt sau và titan ở hai bên. Quan trọng gần đây giá của chiếc điện thoại đã giảm từ 700 USD xuống còn 500 USD. Đó là một món hời tuyệt vời cho một điện thoại tuyệt vời. Price: 500 USD (11 triệu đồng) 10. Samsung Galaxy S8 và S8 Plus: Galaxy S8 và S8 Plus là một trong những điện thoại thông minh đẹp nhất hiện nay. Nó đẹp hơn chiếc iPhone 8 của Apple, và nó mềm mại hơn Samsung Note 8. Giá S8: 640 USD (14 triệu đồng), S8 Plus: 705 USD (15.5 triệu đồng) 9. iPhone 7 và iPhone 7 Plus: Cặp đôi này tuy đã ra mắt được hơn 1 năm tuy nhiên với mức giá 550 USD và 670 USD thì iPhone 7 và iPhone 7 Plus dễ dàng đánh bại được bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus. Giá iPhone 7: 550 USD (12,1 triệu đồng), iPhone 7 Plus: 670 USD (14,7 triệu đồng) 8. Razer Phone: Điện thoại Razer được đánh giá là điện thoại "chơi game", chủ yếu là do màn hình độc đáo có thể chơi trò chơi cực kỳ trơn tru - nó có thể đạt được tốc độ lên tới 120 khung hình/giây, trong khi hầu hết các điện thoại chỉ có thể lên đến 60 khung hình/giây. Giá: 700 USD (15,4 triệu đồng) 7. Samsung Galaxy Note 8: Với thiết kế đẹp, Galaxy Note 8 sở hữu các đường viền màn hình cực mỏng, hiển thị đẹp, hiệu năng nhanh, hệ thống camera kép và các tính năng dựa trên bút stylus. Hiện tại, Note 8 có các thuộc tính tốt nhất của dòng Samsung Galaxy S và Note. Giá: 780 USD (17,1 triệu đồng) 6. OnePlus 5T: Nếu bạn không muốn phải trả từ 850 USD trở lên trên điện thoại có màn hình lớn, OnePlus 5T sẽ là lựa chọn của bạn. Nó cũng đi kèm với RAM mạnh hơn bất kỳ điện thoại thông minh khác mà chúng tôi đã cố gắng, đảm bảo hiệu suất cao nhất. Trên hết, máy ảnh tuyệt vời của nó đi kèm với một chế độ chân dung cạnh tranh với những chiếc điện thoại iPhone X và Pixel 2. OnePlus 5T được cài đặt phiên bản Android mới nhất. Giá: 500 USD (11 triệu đồng) 5. Google Pixel 2: Pixel 2 có thể không phải là điện thoại Android đẹp nhất mà bạn có thể mua, nhưng vũ khí bí mật của nó là trải nghiệm Android thuần túy. Giá: 650 USD (14,3 triệu đồng) 4. Google Pixel 2 XL: Pixel 2 XL không phải là điện thoại Android xuất sắc nhất, nhưng với đường viền hẹp trên màn hình, nó trông gọn gàng hơn và tinh tế hơn so với phiên bản trước. Giá: 850 USD (18,7 triệu đồng). 3. iPhone 8: iPhone 8 đi kèm với vỏ kính và kim loại tinh tế, một máy ảnh tuyệt vời và hiệu suất đáng kinh ngạc. Apple còn hỗ trợ cả tính năng không dây và sạc nhanh – điều mà điện thoại Android đã được cung cấp từ lâu. Giá: 700 USD (15,4 triệu đồng). 2. iPhone 8 Plus: Đây là mẫu điện thoại sở hữu nhiều tính năng nổi bật với một màn hình lớn và tốt hơn. iPhone 8 Plus còn sở hữu một hệ thống ống kính ống kính kép có tính năng telephoto và khả năng chụp như một máy ảnh chuyên nghiệp. Giá: 800 USD (17,6 triệu đồng). 1. iPhone X: Không thể phủ nhận rằng iPhone X sở hữu những gì tốt nhất của iPhone và Apple hiện nay. Cùng với đó, iPhone X còn sở hữu thiết kế tốt nhất trong điện thoại thông minh. Giá: 1.000 USD (22 triệu đồng).

