6 cách phân biệt đồng hồ Rolex giả, ít người biết

1. Độ phóng đại: Theo Hội các chuyên gia đồ trang sức William May, chiếc Rolex hoàn hảo thường có phần ngày tháng nhỏ. Để bù đắp cho điều này, một thấu kính, hoặc kính lúp được thêm vào để giúp người nhìn rõ hơn. Cách phân biệt đơn giản là thấu kính lớn trên mặt của đồng hồ Rolex thật sẽ phóng to đúng vào điểm ngày tháng. Đây là một trong số những đặc điểm khó có thể làm giả của các dòng đồng hồ Rolex, vì vậy gần như tất cả các mẫu đồng hồ giả đều sẽ bỏ qua chi tiết này và hiển thị ngày tháng ở kích cỡ thông thường. Trên các mô hình của Rolex, độ phóng đại là 2,5X. Với đồ giả, con số này thường chỉ bằng 1,5X, vì vậy ngày khó nhìn thấy hơn. 2. Trọng lượng: Các đồng hồ Rolex chính hãng đều được chế tạo từ những vật liệu tốt nhất, tạo cho đồng hồ có một trọng lượng nhất định, được ấn định từ nhà máy, do đó, các đồng hồ Rolex chính hãng thường không quá nặng Trong khi đó, các đồng hồ Rolex giả, nhái thường được làm từ những vật liệu rẻ tiền, do đó, thường nhẹ và trông khá mỏng manh, đúng chất hàng giả. Đâu trong hai chiếc đồng hồ này là giả? Câu trả lời là chiếc đồng hồ bên phải (màu trắng) 3. Chống nước: Tất cả mọi chiếc đồng hồ chính hãng của Rolex đều được sản xuất với tính năng chống thấm nước cực tốt, chính vì thế, sẽ không có việc đồng hồ Rolex chính hãng gặp nước mà "chết", nếu đồng hồ gặp nước mà chết thì chỉ có thể là hàng Rolex giả. Theo William May, tất cả đồng hồ Rolex đều có độ kín nước 100%, trong khi nhiều đồng hồ giả mạo không làm được: "Đồng hồ Rolex Submariner là đồng hồ duy nhất được thiết kế để lặn biển sâu, nhưng tất cả các đồng hồ của Rolex đều không thấm nước và được bưng kín hoàn toàn". 4. Ký tự: Trên đồng hồ Rolex chính hãng, dây đồng hồ được khắc số series bằng mũi cắt kim cương, chính vì thế, các dãy số và chữ đều đặc, sắc nét và có độ sâu nhất định xuống nền khắc, màu sắc cũng khá sáng. Trong khi đó, các đồng hồ giả, lại có phần này khá mờ nhạt, với công nghệ thấp, do đó, các chữ mờ, nông và không đều nhau. Không những thế, màu sắc phần khắc còn có màu vàng nhạt, xỉn, đây là do dùng axit để tạo chữ khắc. Đồng hồ chính hãng Rolex từ những dòng thông thường đến các dòng đồng hồ cao cấp hơn đều được đính huy hiệu vương miện nổi tiếng của hãng, và chữ "ROLEX" trên mọi đồng hồ đều được đính ngay dưới vương miện huyền thoại. Tuy nhiên, các đồng hồ fake kể cả fake cấp 1 hoặc cấp 2 đều rất hay dính vào lỗi này, khi mà chỉ có chữ "ROLEX", mà không có huy hiệu vương miện, hoặc còn có những loại không có cả "ROLEX". 5. Mặt sau: Theo thợ kim hoàn, nếu vỏ case được làm từ thủy tinh, nhựa, hoặc pha lê để bạn có thể nhìn thấy những hoạt động bên trong của đồng hồ, nó rất có thể là giả mạo. "Có hai mô hình Rolex rất hiếm hoi từ những năm 1930 có vỏ lưng bằng thủy tinh. Nếu bạn mua một chiếc Rolex tương đối hiện đại với một chiếc case rõ ràng thì đó là một chiếc giả mạo". Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra các bản khắc.Trừ dòng Sea Dweller, tất cả các dòng đồng hồ chính hãng Rolex khác hoàn toàn có mặt sau trống trải, không được trạm khắc chữ hay số nào khác. Chính vì thế, nếu đồng hồ Rolex của bạn không phải là model Sea Dweller, mà có phần chạm khắc phía mặt sau, thì đồng hồ đó là hàng giả. 6. Tiếng “tick”: Nếu chú ý lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy các tiếng kêu do ma sát bánh răng từ chiếc đồng hồ Rolex giả. Đồng hồ Rolex không phát ra tiếng kêu khi hoạt động. Do đồng hồ Rolex giả sử dụng những bánh răng không chất lượng nên phát ra tiếng kêu, nên có thể giúp bạn phát hiện ra đồng hồ giả khá dễ dàng.

