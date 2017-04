Bất ngờ với khối rubik khổng lồ thách thức người chơi

Đây là một trong những khối rubik lớn nhất thế giới Khối rubik khổng lồ này nặng gần 700 kg Sản phẩm độc đáo này do một nhóm sinh viên tại Đại học Michigan (Mỹ) chế tạo Vật liệu chủ yếu của khối rubik này là nhôm Khối rubik khổng lồ được đặt trong khuôn viên trường để sinh viên và mọi người có thể chơi Khối rubik khổng lồ là sản phẩm kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật với niềm say mê trò rubik của các sinh viên Đại học Michigan Những khối rubik hình lập phương đầy màu sắc từ lâu đã khiến không ít người say mê Khối rubik "khủng" khiến những người chơi rubik điêu luyện nhất cũng phải đau đầu Trong trò chơi giải khối rubik, người chơi sẽ hoàn thành khi mỗi mặt của khối lập phương đều mang cùng một màu Người chơi giỏi cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ để "giải mã" trò chơi độc đáo này

Đây là một trong những khối rubik lớn nhất thế giới Khối rubik khổng lồ này nặng gần 700 kg Sản phẩm độc đáo này do một nhóm sinh viên tại Đại học Michigan (Mỹ) chế tạo Vật liệu chủ yếu của khối rubik này là nhôm Khối rubik khổng lồ được đặt trong khuôn viên trường để sinh viên và mọi người có thể chơi Khối rubik khổng lồ là sản phẩm kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật với niềm say mê trò rubik của các sinh viên Đại học Michigan Những khối rubik hình lập phương đầy màu sắc từ lâu đã khiến không ít người say mê Khối rubik "khủng" khiến những người chơi rubik điêu luyện nhất cũng phải đau đầu Trong trò chơi giải khối rubik, người chơi sẽ hoàn thành khi mỗi mặt của khối lập phương đều mang cùng một màu Người chơi giỏi cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ để "giải mã" trò chơi độc đáo này