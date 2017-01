Mẫu điện thoại iPhone 7 của Apple ra mắt cuối tháng 9/2016 cùng người bạn đồng hành là iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, thay vì được chào đón như iPhone 7 Plus, iPhone 7 lại bị người tiêu dùng quay lưng vì thiếu đột phá.

Giảm giá sâu, iPhone 7 xách tay vẫn ế ẩm

Tại Việt Nam, cả iPhone 7 chính hãng và xách tay đều không đắt khách. Trong đó, iPhone 7 xách tay rơi vào tình trạng rất hẩm hiu.

Các cửa hàng điện thoại di động xách tay thừa nhận, nguồn hàng iPhone 7 đến từ nhà mạng Mỹ hoặc các máy iPhone 7 lock xách tay từ thị trường Nhật Bản là rất nhiều khiến giá của iPhone 7 xách tay giảm sâu hơn so với hàng chính hãng.

Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử VTC News, hiện nay giá iPhone 7 xách tay Mỹ 32 GB “đập hộp” khoảng 16 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với tháng trước, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với iPhone 7 chính hãng do FPT phân phối. Còn iPhone 7 xách tay Mỹ 32 GB 99% (hàng đã qua sử dụng) có giá khoảng 13 – 13,5 triệu đồng, tùy từng cửa hàng, giảm 1,5 triệu đồng so với cách đây 1 tháng.

Điều đáng nói, iPhone 7 mới chỉ ra mắt thị trường chưa đầy 4 tháng nhưng lượng hàng xách tay đã qua sử dụng rất nhiều. Theo một số cửa hàng, chưa bao giờ có dòng iPhone nào của Apple có lượng hàng đã qua sử dụng nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn.

Anh Hoàng, quản lý của một cửa hàng chuyên đồ xách tay ở Thái Hà chia sẻ: “Dòng iPhone 6s cách đây 1 năm, phải mất nửa năm nguồn hàng xách tay đã qua sử dụng mới đủ để cung phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, dòng iPhone 7 chỉ mất có 2, 3 tháng lượng hàng về rất dồi dào. Thậm chí, có những máy mới chỉ kích hoạt bảo hành của Apple 1, 2 tháng, hoặc mới chỉ sạc 1, 2 lần. Tức là, nếu khách hàng mua iPhone 7 tại thời điểm hiện tại vẫn còn bảo hành từ người dùng trước khoảng 8 tháng”.

Lý giải cho nguyên nhân iPhone 7 qua sử dụng có nhiều, anh Hoàng nói: “Ngay cả ở Việt Nam, iPhone 7 cũng bị đánh giá là thiếu đột phá so với dòng máy iPhone 6, iPhone 6s tiền nhiệm. Vì vậy những khách hàng sử dụng 2 dòng máy này không có nhu cầu ‘lên đời’ iphone 7”.

Một lý do khác mà anh Hoàng đưa ra, dòng iPhone 7 hoàn toàn lép vế so với người đồng hành iPhone 7 Plus.

“Thay vì bỏ ra 16 triệu mua iPhone 7, nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ thêm 2 triệu để mua iPhone 7 Plus với những tính năng vượt trội như camera kép, pin dung lượng lớn hơn hoặc 3 GB ram thay vì 2 GB như trên iPhone 7”, anh Hoàng đánh giá iPhone 7 thua cuộc toàn tập so với iPhone 7 Plus.

Với khoảng 13 triệu đồng, khách hàng có thể rinh một chiếc iPhone 7 32 GB gần như mới, chỉ có một vài vết xước không đáng kể. Tuy có giá “mềm” như vậy nhưng dòng iPhone 7 của Apple vẫn chưa gây được sự chú ý của khách hàng.

Nhiều cửa hàng xách tay thừa nhận, nếu iPhone 7 Plus đắt hàng bao nhiêu thì ngược lại, dòng iPhone 7 là “ế” bấy nhiêu.

“Nếu khách hàng có ngân sách hạn chế, thay vì mua iPhone 7 họ mua dòng iPhone 6 hoặc iPhone 6S, với ngoại hình ‘na ná’ mà giá rẻ hơn rất nhiều. Còn nếu dư giả hơn thì họ thà chọn iPhone 7 Plus còn hơn iPhone 7”, anh Hoàng nói.