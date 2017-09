Tính năng mới của S Pen trên Galaxy Note 8

Bút S Pen là điểm đặc trưng giúp Galaxy Note khác biệt so với các smartphone hiện có trên thị trường. Với khả năng nhận biết đến 4.096 mức độ lực khác nhau, S Pen cho thao tác mượt hơn, các đường nét đậm, mảnh thể hiện tốt hơn giống như đang viết bằng bút thật. Người dùng dễ dàng ghi chép nhanh, nhưng do kích thước nhỏ nên việc sử dụng viết để ghi một văn bản dài hay email sẽ hơi bất tiện. Khi rút S Pen ra, người dùng có thể truy cập nhanh vào các tính năng trong Air Command dễ dàng. Air Command cũng có thể được tuỳ biến thêm hay loại bỏ các ứng dụng hay sử dụng.Tính năng mới trên S Pen của Galaxy Note 8 là Live Memo. Người dùng có thể vẽ để trả lời tin nhắn, hình vẽ sẽ được chuyển thành ảnh động dạng GIF để cho bạn bè xem. Ngoài việc tăng thêm tính thú vị cho tin nhắn trả lời, tính năng này đặc biệt hữu dụng khi dùng để chỉ đường cho bạn bè. Người xem sẽ dễ dàng thấy được chính xác đoạn đường cần đi trên bản đồ. Tính năng dịch nhanh trên Note 8 hoạt động nhanh và hiệu quả. Người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng này, sau đó chọn từ hoặc câu cần dịch một cửa sổ pop up sẽ thể hiện từ hoặc câu đó qua ngôn ngữ mà người dùng chọn dịch. Ứng dụng Pen Up: Tương tự việc dùng sách tô màu. Người dùng có thể chọn vẽ từng màu hoặc tự động thêm màu vào các khối hình để có được bức tranh hoàn chỉnh đơn giản và nhanh chóng. Tính năng ghi chú nhanh trên màn hình tắt đã quen thuộc với người dùng dòng Note được Samsung mở rộng trên Note 8 cho phép ghi chú lên đến 100 trang.

