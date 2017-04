Smartphone 4 cảm biến ảnh Alcatel Flash sẽ phát hành năm 2018

Năm 2016, các nhà sản xuất điện thoại từ LG đến Apple cũng như Huawei đua nhau trang bị bộ cảm biến ảnh kép cho điện thoại thông minh của mình. Năm nay, cảm biến kép được nhiều hãng tích hợp lên phía trước của thiết bị.

Điện thoại của Alcatel Flash dự kiến phát hành 2018 sẽ có 4 cảm biến với cảm biến kép đằng trước và cảm biến kép đằng sau. Như Alcatel giải thích trên website của mình, 2 cảm biến nằm ở phía sau giúp Flash chụp ảnh 13 megapixel.

Camera trước của Alcatel Flash bao gồm cảm biến 8 megapixel kết hợp với cảm biến 5 megapixel. (Ảnh: 01net)

Giống như trên Huawei P10, cảm biến thứ nhất chụp ảnh màu và cảm biến thứ 2 chụp ảnh đen trắng. Mục đích giúp người dùng có được bức ảnh chi tiết hơn và chất lượng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh chụp có thể được sử dụng trong phiên bản thô.

Ở phía trước, cảm biến 8 megapixel kết hợp với cảm biến 5 megapixel để có được nền mờ trên ảnh “tự sướng”.

Điện thoại thông minh đặc biệt này sẽ hoạt động nhờ MediaTek Helio X20 (tốc độ 2,3GHz), chip đã được thử nghiệm trên Meizu MX6 và Xiaomi Redmi Note 4. Flash có 32 GB dung lượng lưu trữ, có thể mở rộng với thẻ nhớ microSD.

Những bức ảnh đầu tiên từ camera kép của iPhone 7 Plus Những bức ảnh này được chụp trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng, do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Landon Nordeman thực hiện. Ngoài ra còn có màn hình IPS full HD 5,5 inch, cảm biến dấu vân tay, pin 3100 mAh và cổng USB Type-C. Ngoài tính năng chụp ảnh, điện thoại thông minh có khả năng quay video 4K. Thật không may, thiết bị chạy hệ điều hành Android Marshmallow chứ không phải Nougat.

Đến thời điểm này, Alcatel vẫn chưa tiết lộ giá bán cũng như ngày phát hành của điện thoại Flash./.