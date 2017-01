Tổng thống Donald Trump dùng điện thoại thế nào?

Khả năng dễ bị tiếp cận qua điện thoại của ông Trump khiến nhóm chuyển giao quyền lực của ông lo lắng vì không thể biết ông sẽ nói gì và nói với những ai Sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, vấn đề của chiếc điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android của ông Donald Trump trở thành vấn đề an ninh quốc gia (Ảnh: KT) Chưa rõ liệu ông Donald Trump có làm như người tiền nhiệm của ông là tổng thống Obama, đổi thiết bị liên lạc cá nhân lấy một chiếc Blackberry được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các mục đích an ninh cần thiết không (Ảnh: KT) Vì những lo ngại nguy cơ tấn công mạng, Tổng thống buộc phải tuân thủ những hạn chế công nghệ để đảm bảo giữ bí mật quốc gia (Ảnh: Gizmodo) Nơi làm việc của Tổng thống là một khu văn phòng tách biệt và luôn được bảo vệ an ninh ở mức cao nhất (Ảnh: Political Insider) Các lo ngại về tin tặc đã dẫn tới việc áp dụng các giới hạn nghiêm ngặt đối với các thiết bị lãnh đạo Nhà Trắng có thể dùng (Ảnh: Political Insider) Tổng thống Donald Trump đã buộc phải đổi chiếc smartphone Android ưa thích để dùng một mẫu điện thoại mới (Ảnh: Daily Mail) Ông Donald Trump được cho là lâu nay đang dùng một chiếc smartphone Samsung Galaxy (Ảnh: AP)

