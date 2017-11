Top 10 món quà công nghệ đắt đỏ khiến bạn bất ngờ

TV C Seed 262 gần 6m. Với kích cỡ 262 inch và nặng 1.759 pound (797 kg), TV 262 của C Seed là mẫu TV 4K lớn nhất trên thế giới. Không chỉ là một màn hình lớn với HDMI và cổng USB, nó còn có âm thanh surround 9.1 từ 10 loa, một máy chủ truyền thông nội và lớp vải che có thể tự động trải xuống để màn hình khi không sử dụng. Giá tiền của C Seed 262 là 539.000 USD (12,367 tỷ đồng) chưa tính phí lắp đặt.