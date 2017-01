Cận cảnh: Bia Quốc học Huế trước và sau khi trùng tu

Bia Quốc học là một công trình kiến trúc cổ nằm ở bờ nam sông Hương, bên đường Lê Lợi, thành phố Huế. Đây là một kiến trúc đẹp, hài hoà với cảnh quan và môi trường. Tuy nhiên, trải qua gần 100 năm, công trình đã xuống cấp hư hại. Ảnh: Hà Thành Dự án trùng tu triệt để công trình này do Trung tâm Công viên cây xanh Huế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, việc trùng tu đang hoàn thành những công đoạn cơ bản. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Về tổng thể, công trình có bố cục đối xứng; gồm phần nền đài và phần bia; phía trước có hai trụ biểu cao. Phần nền đài có lan can bao quanh và có lối lên 4 phía, phần thân bia có 3 phần là phần đế, phần thân và phần đỉnh bia. Ảnh: Hà Thành Công trình hiện đang được trùng tu, tới giai đoạn hoàn thiện nhưng vấp phải nhiều luồng dư luận trái chiều về cách thức trùng tu và vấn đề bảo tồn yếu tố nguyên bản. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Trước khi trùng tu, chân trụ biểu bị vỡ mảng lớn. Ảnh: Hà Thành Sau khi được trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Nền đất tự nhiên dưới chân nền đài bị sụt lún, hở khe nứt. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Trang trí chữ “Thọ” trên mặt chính bị bong hết phần khảm sành sứ, lộ cốt gạch bên trong, các dải gạch hoa trang trí xung quanh bị rơi rụng gần hết. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Trang trí chữ “Thọ” ở phần đầu hồi cũng bị hư hại tương tự. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Mặt hổ phù trên hồi mái cũng bị bong khảm sành sứ. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Nhiều chỗ tường bị vỡ cả mảng. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Phần dưới mái bong lớp bê tông và vữa trát, để lộ cốt thép bên trong. Ở đây có những hoa văn được vẽ bằng màu trực tiếp lên tường. Những hoa văn này cũng bị mờ, nhoè và mai một. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Tường lan can ở nền đài bị nứt, nền bung hết gạch lát. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Chân trụ biểu bị vỡ mảng lớn. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Mặt sau bia nơi khắc trên các binh sỹ người Việt, bị bôi trát, viết vẽ bậy lung tung. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Cuốn thư bong gần hết khảm sành sứ, phần vữa đắp hoa văn bị vỡ và bào mòn. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải Phần đỉnh bia bị xuống cấp nặng. Ảnh: Hà Thành Sau khi trùng tu. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

