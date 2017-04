Lễ hội Đền Hùng 2017: Không “vỡ trận” nhưng vẫn nghẹt người

Lễ hội Đền Hùng 2017 đã không còn tình trạng “vỡ trận” như mùa lễ hội năm 2016, tuy nhiên sáng 6/4 lượng người đến làm lễ vẫn rất đông. 8h sáng, đã dẫn tới tình trạng ùn tắc ngay tại cổng Đền Hùng. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, ước tính riêng trong ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 6/4), sẽ có khoảng một triệu lượt người đến làm lễ tại Đền Hùng. Do lượng người quá đông nên mới 8h sáng đã có tình trạng ùn tắc ngay tại cổng Đền Hùng. Ước tính sẽ có khoảng 1 triệu lượt người đến Đền Hùng trong ngày 10/3 âm lịch (tức 6/4). Việc điều chỉnh giờ làm lễ dâng hương của các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu sớm hơn mọi năm một tiếng, cũng như việc bố trí 5 hàng rào an ninh để phân luồng người dân đã giúp Đền Hùng không xảy ra tình trạng “vỡ trận” như mùa lễ hội năm 2016. Theo ông Hà Kế San Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng BTC lễ hội Đền Hùng 2017, BTC lễ hội đã huy động hơn 1.000 cán bộ công an để đảm bảo an ninh trật tự và 2.750 sinh viên tình nguyện để hỗ trợ phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường. BTC bố trí 5 hàng rào an ninh để phân luồng lượng người dân đến làm lễ. Việc bố trí thành nhiều lớp an ninh và được ngăn cách bởi các hàng rào an ninh đã tránh được tình trạng ùn tắc kéo dài. Đúng 6 giờ sáng, đội rước bắt đầu di chuyển từ sân trung tâm lễ hội để di chuyển lên đền Hùng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu làm Lễ dâng hương tại đền Hùng.

