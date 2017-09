Hải Sâm tốt cho sức khoẻ như thế nào?

Bổ ích cường tráng: Về mặt dinh dưỡng, hải sâm là loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm (đến 55%), ít chất béo. Thành phần chất đạm gồm nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể như glycine, arginine, leucine, alanine, glutamine, tauri. Hải sâm còn chứa nhiều chất khoáng vi lượng có ích như kẽm, sắt, đồng, iod, crôm... hơn các loài thủy, hải sản khác.Gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra trong hải sâm của Việt Nam có hoạt chất Holothurin B có nhiều tác dụng sinh học quý. Bổ thận điền tinh, thích hợp với các trường hợp di tinh, liệt dương, tiểu tiện nhiều lần về đêm: các nhà khoa học đã chứng minh lượng testosteron trong hải sâm khô cao gấp 400 lần so với lượng có trong thịt gà trống. Chất testosteron, theo y học, giữ vai trò quyết định khiến đấng mày râu có thực sự “nam tính” hay không và “nam tính” đến mức nào. Người lớn tuổi ban đêm thường đi tiểu, thanh niên thân thể suy nhược bị di tinh, lấy hải sâm làm chủ, rồi phối hợp thêm với thịt hoặc các vị thuốc như hoài sơn, kỷ tử... hầm hoặc chung để làm thức ăn, sẽ có hiệu quả tốt. Bổ huyết, thường dùng cho các trường hợp thiếu máu: theo kết quả nghiên cứu của dinh dưỡng học hiện đại, hải sâm là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng hết sức phong phú. Các nhà khoa học Trung Quốc ước tính cứ 100g hải sâm khô có chứa 76g protein, cao gấp 5 lần so với thịt lợn nạc và 3,5 lần so với thịt bò. Hải sâm còn có hàm lượng cao các acid amin quý như lysine, proline... và nhiều nguyên tố vi lượng như P, Cu, Fe... Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch: do chứa rất ít lipid và hầu như không có cholesterol nên hải sâm là loại thực phẩm bồi bổ lý tưởng cho những người bị rối loạn lipid máu và bị các bệnh lý động mạch vành. Hải sâm bổ sung các acid amin thiết yếu, các nguyên tố vi lượng giúp cơ thể chống lại mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện khả năng hấp thụ oxy, chống mỏi cơ tim. Trị cao huyết áp ở người lớn tuổi: đa số trường hợp cao huyết áp nơi người lớn tuổi do thận tinh bất túc, dùng hải sâm 20g, gạo 100g hoặc hải sâm 20g, đỗ trọng 12g, gạo 100g, nấu cháo ăn vào buổi sáng. Hỗ trợ điều trị bệnh tiêu khát (đái tháo đường): hải sâm bổ dưỡng, nhiều protein, không cholesterol, vì vậy rất thuận lợi cho thực đơn người bệnh đái tháo đường. Người bị đái tháo đường, có thể dùng hải sâm xào đậu ván (đậu trắng). Hải sâm bổ dưỡng, đậu ván có “đường chậm” giúp glucoz-huyết ít dao động sau bữa ăn. Vỏ đậu ván cho chất khoáng crom cần thiết cho việc điều hòa glucoz-huyết. Hải sâm cũng là một loại nguyên liệu được kỳ vọng để chữa bệnh nan y. Gần đây, y học hiện đại đã tìm ra các thành phần chất là chondroitin và saponin có tác dụng giảm đau, chống viêm, chống ung thư. Y học hiện đại đã chích thành phần này trong hải sâm để làm thuốc và họ hy vọng trong tương lai chúng đóng góp hữu ích vào cuộc chiến chống ung thư. Làm đẹp, hải sâm là một “bí quyết” để chống lão hóa. Đó là vì trong thành phần của loài “dưa chuột biển” này có chất selen (5,5-14mg/ kg) có tác dụng giải tỏa stress, khử các gốc tự do trong quá trình vận động của cơ thể người. Chính vì thế mà tin đồn đoán “ăn hải sâm hồng da, trẻ lâu” là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Tăng cường miễn dịch: Hải sâm có chứa hàm lượng đạm rất cao, thành phần chất đạm gồm 18 loại acid amin quý rất cần thiết cho cơ thể, trong đó có arginine – acid amin rất cần thiết để tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp giảm viêm sưng, giảm triệu chứng suy yếu của cơ thể, tăng cường lưu thông máu, giúp ngăn ngừa cảm cúm, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Phụ nữ có thai: Hải sâm chứa nhiều chất đạm, ít chất béo. Thành phần chất đạm gồm 18 loại acid amin trong đó có các loại acid amin quý rất cần thiết cho cơ thể như glycine, phenylalanine,threonine, arginine, leucine, alanine, glutamine, tauri... Hải sâm còn chứa nhiều chất khoáng vi lượng có ích như kẽm, sắt, đồng, iod, crôm... Về mặt dinh dưỡng, hải sâm rất cần thiết cho nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Trong hải sâm còn có chứa lượng lớn acid béo không no là DHAvà EPA, là chất cần thiết cho sự phát triển của tế bào thần kinh não của thai nhi, cũng như iốt giúp phát triển trí lực của thai nhi. Hải sâm đúng là quý và tốt thật, song lưu ý là chúng có đến 1.100 loài và không phải loài hải sâm nào cũng ăn được. Theo nhiều nhà khoa học chỉ ra, trên thực tế có khoảng 30 loài hải sâm vô cùng độc. Tại vùng biển Nha Trang nước ta, có loài hải sâm Holothuria martensii không ăn được vì bản thân chúng có chứa độc tố cực độc gây hại cho sức khỏe.

