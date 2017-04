Những thực phẩm giúp bạn tràn đầy năng lượng trong ngày mới

Trà bạc hà có công dụng làm dịu bao tử, giảm cảm giác buồn nôn và lo âu Nho đen rất giàu vitamin C. Bạn có thể ăn vài quả nho đen hoặc uống nước ép nho đen cho một ngày mới thật sảng khoái. Giống như nho đen, kiwi có đầy đủ vitamin C. Không gì tốt hơn bằng việc cho một miếng gừng tươi vào trong ly nước trái cây vào buổi sáng để đánh thức cơ thể. Nước khoáng giúp cân bằng nước cho các tế bào. Nước chanh ấm. Nhân sâm cũng tương tự như gừng, đặc biệt là khi nói đến việc kích thích hệ thần kinh và tăng cường năng lượng cho những người hay mệt mỏi. Bạn nên chọn quả anh đào cho bữa ăn sáng vì chúng sẽ cung cấp lượng lớn vitamin C cho cơ thể. Ổi là quả giúp tăng cường năng lượng tự nhiên hàng đầu, hữu hiệu trong việc làm giảm căng thẳng và mệt mỏi Quả óc chó cung cấp protein, chất xơ và các axit béo Omega-3 làm tăng cường năng lượng tự nhiên cho cơ thể.

