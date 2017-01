Ảnh: Chìm trong mưa lạnh, Huế buồn hiu ngày giáp Tết

Mua hàng dưới mưa lạnh. Đường phố trơn trượt vì mưa rào. Xe cộ chật cứng trong tiết trời giá lạnh. Chở quất về trong mưa. Chợ hoa vắng bóng người. Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động yếu, trời có mưa rải rác, riêng đêm từ 24-1 đến ngày 26-1 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Người bán hoa buồn hiu trong cơn mưa. Người đàn ông lái ôm ngán ngẩm vì từ sáng đến giờ chưa được cuốc xe nào. Một người phụ nữ đi chợ cho biết, mưa lạnh quá nên đi chợ vất vả và bất tiện. Đường phố chìm trong mưa. Vận chuyển hoa vào chợ hoa Phu Văn Lâu. Du khách nước ngoài tham quan Huế dưới trời mưa lạnh. Hội hoa Xuân Thành phố vắng tanh vì thời tiết. Chuyến xe cuối năm. Tại chợ Bến Ngự, người phụ nữ bán hoa thược dược đứng ở vỉa hè từ sáng đến tối dưới cơn mưa lạnh buốt. Đi chợ buổi trưa. Bữa trưa vội vã dưới trời mưa lạnh. Những chiến sỹ công an cũng dầm mưa bảo vệ một mùa Tết an toàn. Những bó hoa dường như nặng hơn dưới cơn mưa.

