Chọn tuổi xông đất hợp với chủ nhà dịp Tết Đinh Dậu 2017

Người xưa tin rằng, ngày đầu năm nếu được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến nhà trước nhất thì cả năm trong nhà mọi việc sẽ hanh thông. Người đến trước nhất đó là người xông nhà, xông đất. Vì thế, nhiều người đã chọn người xông nhà, xông đất cho mình.

Ngày nay, nhiều gia đình lại tìm người có tuổi hợp với gia chủ để mời đến xông nhà. Cũng có gia đình, gia chủ tự xông đất để tránh nghĩ ngợi về những phiền phức, rủi ro khi có người khác đến xông nhà.

Ảnh minh họa

1. Chọn người hợp mệnh chủ nhà

Hàng Can của người xông đất:

- Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).

- Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).

- Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân (kiêu).

- Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp (Thương).

Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên, thì nên tránh người xông nhà hình, xung với mệnh chủ:

Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh chọn người tuổi Mùi xông nhà...

- Tránh Lục xung với chủ nhà: Tý – Ngọ, Mão - Dậu, Thìn – Tuất, Sửu – Mùi, Dần – Thân, Tỵ - Hợi.

- Tránh Tam Hình:

+ Hình Đắc thế (tức là do có quyền thế, quyền bính, thế lực mà bị phạt): Dần hình Tị, Tị hình Thân, Thân hình Dần

+ Hình Vô ơn (bị hình phạt vì vô ân, chịu ơn nhưng không báo đáp, lại còn hại ân nhân): Sửu hình Tuất, Tuất hình Mùi, Mùi hình Sửu

+ Hình Vô lễ (hình phạt do vô lễ, không biết lễ nghĩa để nhường nhịn để sinh nhau): Tị hình Mão, Mão hình Tị.

Bảng tra tuổi xông đất năm Đinh Dậu – 2017

2. Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân

Ngoài các điều đã nêu trên, chú ý xem thêm về hàng CHI của tuổi người xông đất, nếu kết hợp với hàng CAN của Chủ nhà mà được hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân thì càng tốt.

Ví dụ, chủ nhà tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi này: Quý Hợi, Quý Mão...

Lưu ý: Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất:

Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp)

- Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành Mộc cục) nhưng với tuổi Dậu thì bị tam hợp mộc cục xung không dùng được.

- Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát.

- Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai./.