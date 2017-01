Chùm ảnh: Khi thiên nhiên cũng biết giận dữ

Cá tụ thành đàn ở Mexico: cá tụ thành đàn gần bờ tại khu nghỉ dưỡng Acapulco, Mexico do ảnh hưởng từ trận động đất tại Nhật Bản Hồ nước lớn đột nhiên biến mất tại Chile do những vết nứt xuất hiện từ lâu trong lòng hồ. Núi lửa Shinmoedake phun trào tại Nhật Bản Những tòa nhà ngập trong gió tuyết tại Yên Đài, Trung Quốc Hố sụt lún sâu thẳm tại Guatemala, ban đầu được nhận định do xói mòn Ba mặt trời xuất hiện sau trận động đất tại Trung Quốc. Vòi rồng xuất hiện kéo theo một trận bão lớn tại Australia. Rồng lửa khổng lồ trên bầu trời Hàng Châu, Trung Quốc: khoảnh khắc những đám mây đỏ đi qua như muốn cuốn trôi bầu trời. Những ao cạn nước do thiếu mưa tại Israel.

Cá tụ thành đàn ở Mexico: cá tụ thành đàn gần bờ tại khu nghỉ dưỡng Acapulco, Mexico do ảnh hưởng từ trận động đất tại Nhật Bản Hồ nước lớn đột nhiên biến mất tại Chile do những vết nứt xuất hiện từ lâu trong lòng hồ. Núi lửa Shinmoedake phun trào tại Nhật Bản Những tòa nhà ngập trong gió tuyết tại Yên Đài, Trung Quốc Hố sụt lún sâu thẳm tại Guatemala, ban đầu được nhận định do xói mòn Ba mặt trời xuất hiện sau trận động đất tại Trung Quốc. Vòi rồng xuất hiện kéo theo một trận bão lớn tại Australia. Rồng lửa khổng lồ trên bầu trời Hàng Châu, Trung Quốc: khoảnh khắc những đám mây đỏ đi qua như muốn cuốn trôi bầu trời. Những ao cạn nước do thiếu mưa tại Israel.