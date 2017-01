Chùm ảnh: Tái hiện tục dựng cây Nêu ngày Tết trong Đại Nội

Hoạt động này góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất cố đô. Cây Nêu là cây tre, loại tre đực, cao, to và khỏe. Treo trên cây Nêu là ấn tín, bút lông, đoản kiếm... Theo Vĩnh Cao, nhà nghiên cứu triều Nguyễn, trong thời quân chủ phong kiến triều Nguyễn, dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, lễ dựng nêu được tiến hành vào ngày 25 tháng Chạp hàng năm. Từ các triều vua Tự Đức về sau, lễ dựng nêu được tổ chức vào ngày 30 tháng Chạp. Cũng với mục đích như trên, nhưng trong giai đoạn này, lễ dựng cây nêu còn mang ý nghĩa biểu trưng cho một vương quyền. Vì thế mà ta tìm thấy các ấn triện cũng được cất đựng trong chiếc giỏ lồng treo ở đỉnh nêu. Rước Nêu qua cổng Hiển Nhơn Rước Nêu trước điện Thái Hòa Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Huế dẫn đầu đoàn rước Nêu. Mâm cúng lễ dựng Nêu Lãnh đạo Trung tâm bảo tồn di tích làm lễ thượng Nêu Phát lệnh dựng Nêu Thế Miếu- nơi dựng Nêu trong suốt dịp Tết cổ truyền Treo phướn vào cây Nêu Đội đại nhạc cung đình trong lễ Thượng Nêu Dựng Nêu Trên ngọn nêu được treo ấn tín, bút lông, đoản kiếm... nên phải cử lính canh cho đến ngày khai hạ. Ngày Nêu lên, Triều đình thường cho bắn súng lệnh từ Kỳ Đài để cáo với đất trời. Theo TS Phan Thanh Hải, phục dựng lại nghi thức lễ dựng Nêu là nhằm giữ lại một nét đẹp trong bản sắc văn hoá truyền thống - Tết của người Việt, đồng thời góp phần tạo không khí Tết ấm áp ở khu vực đền miếu, cung điện trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thiêng liêng này. Lễ dựng Nêu ở điện Long An (Bảo tàng cổ vật cung đình Huế ) Nghi lễ dựng Nêu Cây Nêu được dựng lên trong sân của điện Long An, trong chút nắng xuân ấm áp.

Hoạt động này góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất cố đô. Cây Nêu là cây tre, loại tre đực, cao, to và khỏe. Treo trên cây Nêu là ấn tín, bút lông, đoản kiếm... Theo Vĩnh Cao, nhà nghiên cứu triều Nguyễn, trong thời quân chủ phong kiến triều Nguyễn, dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, lễ dựng nêu được tiến hành vào ngày 25 tháng Chạp hàng năm. Từ các triều vua Tự Đức về sau, lễ dựng nêu được tổ chức vào ngày 30 tháng Chạp. Cũng với mục đích như trên, nhưng trong giai đoạn này, lễ dựng cây nêu còn mang ý nghĩa biểu trưng cho một vương quyền. Vì thế mà ta tìm thấy các ấn triện cũng được cất đựng trong chiếc giỏ lồng treo ở đỉnh nêu. Rước Nêu qua cổng Hiển Nhơn Rước Nêu trước điện Thái Hòa Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Huế dẫn đầu đoàn rước Nêu. Mâm cúng lễ dựng Nêu Lãnh đạo Trung tâm bảo tồn di tích làm lễ thượng Nêu Phát lệnh dựng Nêu Thế Miếu- nơi dựng Nêu trong suốt dịp Tết cổ truyền Treo phướn vào cây Nêu Đội đại nhạc cung đình trong lễ Thượng Nêu Dựng Nêu Trên ngọn nêu được treo ấn tín, bút lông, đoản kiếm... nên phải cử lính canh cho đến ngày khai hạ. Ngày Nêu lên, Triều đình thường cho bắn súng lệnh từ Kỳ Đài để cáo với đất trời. Theo TS Phan Thanh Hải, phục dựng lại nghi thức lễ dựng Nêu là nhằm giữ lại một nét đẹp trong bản sắc văn hoá truyền thống - Tết của người Việt, đồng thời góp phần tạo không khí Tết ấm áp ở khu vực đền miếu, cung điện trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thiêng liêng này. Lễ dựng Nêu ở điện Long An (Bảo tàng cổ vật cung đình Huế ) Nghi lễ dựng Nêu Cây Nêu được dựng lên trong sân của điện Long An, trong chút nắng xuân ấm áp.