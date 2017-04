Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không uống đủ nước

Da khô và không thể cải thiện với kem dưỡng da. Thường thì da chúng ta thay đổi theo mùa. Vào những tháng mùa đông, da có vẻ như không còn sức sống, bạn cần sử dụng kem dưỡng ẩm để cải thiện tình hình. Nếu vào bất cứ thời điểm nào trong năm, làn da của bạn vẫn khô ráp và nứt nẻ dù bạn sử dụng kem dưỡng da thì bạn nên uống thêm nước cho đủ. Khô miệng và nứt nẻ môi. Nếu không uống đủ nước, miệng và lưỡi của bạn có thể khô và dính. Nếu mất nước trong một thời gian dài có thể gây ra hơi thở hôi hay những triệu trứng nghiêm trọng hơn. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau vài ngày, hãy đến ngay cơ sở y tế. Bạn đang đối mặt với những cơn nhức đầu. Đó là một trong những cảm giác tồi tệ nhất. Đầu của bạn rung lên, và mỗi phút trôi qua, bạn có thể cảm thấy nó trở nên tồi tệ hơn. Hãy uống thêm nước để ngăn ngừa những đau đớn này. Bạn luôn mệt mỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ngủ đủ giấc mỗi đêm. Nếu bạn đang nghỉ ngơi tốt nhưng vẫn cảm thấy chậm chạp và mệt mỏi, bạn có thể bị mất nước. Bạn đang tăng cân. Tin hay không, một vòng eo ngày càng lớn có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không uống đủ nước. Các nghiên cứu cho thấy uống ít hơn 500ml nước có thể làm tăng sự trao đổi chất lên tới 30%. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia y tế khuyên bạn nên uống nhiều nước để giảm cân và duy trì cân nặng. Bạn đang đối phó với bệnh táo bón. Nếu bạn gặp khó khăn khi đi vệ sinh, bạn chỉ cần tăng lượng nước uống. Về mặt sinh học, cơ thể cần nước để truyền chất thải thông qua đường tiêu hóa. Mất nước là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh táo bón mãn tính. Bạn bị nhiễm trùng đường tiểu. Bất cứ ai từng bị nhiễm trùng đường tiểu có thể sẽ nói rằng đó là một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trong cuộc đời của họ. Một trong những nguyên nhân chính gây nhiễm trùng đường tiểu là mất nước. Uống nước giúp làm sạch vi khuẩn ở bàng quang, ngăn ngừa sự lây nhiễm. Bạn cảm thấy tức giận và buồn thảm. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất nước nhẹ có thể dẫn đến những thay đổi thần kinh ảnh hưởng đến khả năng tập trung, có thể gây khó chịu. Vì vậy, khi bạn cảm thấy cáu kỉnh và không thể hiểu tại sao, hãy uống một ly nước lớn. Bạn đang bị chuột rút. Chứng chuột rút có thể gây phiền toái, bực bội và đau đớn do sự lưu thông máu chậm lại khi chúng ta uống quá ít nước. Đó là lý do tại sao chúng ta nên uống đủ nước mỗi ngày, đặc biệt là khi thời tiết nóng và khi tập thể dục. Làm thế nào để biết bạn đang uống đủ nước. Có rất nhiều ý kiến khác nhau khi nói đến việc uống bao nhiêu nước mỗi ngày là đủ. Nếu bạn đang đổ mồ hôi, hãy tăng lượng nước uống phù hợp. Nếu cảm thấy như bạn đã có đủ nước, hãy tôn trọng cơ thể. Hãy nhớ rằng, nếu bạn cảm thấy khát, có lẽ bạn đã bị mất nước nhẹ. Nếu miệng bạn cảm thấy khô ráp, hãy cố gắng uống nhiều nước hơn.

