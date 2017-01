Điểm danh những món ăn xa xỉ nhất thế giới

Chiếc hotdog này có tên “Dragon Dog”, sản phẩm của nhà hàng DougieDog ở Canada. Nguyên liệu chính gồm có xúc xích ngâm rượu Louis XIII, tôm hùm tươi, sốt Picante, thịt bò Kobe áp chảo với dầu olive và dầu truffle. Nó có giá là 100 USD, và bạn phải đặt trước 12 tiếng mới có thể thưởng thức nó. Nhà hàng Barclay Prime ở Philadelphia, Mỹ đã nâng tầm món bánh mì bò bít tết truyền thống bằng cách sử dụng phần thịt bò rib-eye đắt giá, kết hợp với gan ngỗng, sốt phô mai Fontina và nấm truffle. Món này có giá là 100 USD, và thường được phục vụ với một ly champagne Dom Perignon. Món súp đắt nhất thế giới này có tên là “Phật nhảy tường”, có nguồn gốc từ món súp vi cá mập Trung Quốc, gồm có vây cá mập, bào ngư, nấm hoa Nhật, hải sâm, sò điệp khô, thịt gà, thịt muối vùng Kim Hoa, thịt lợn và nhân sâm. Tuy phần vây cá mập ngày nay đã bị loại bỏ nhưng món ăn này vẫn có giá lên đến 170 USD. Món sushi Masa Toro này được phục vụ bởi nhà hàng Bar Masa, Mỹ. Với 240 USD, bạn sẽ được thưởng thức 8 miếng sushi nhỏ, được chế biến từ toro (thịt bụng) của cá ngừ đại dương, trứng cá muối, cơm và quả bơ, ăn kèm với bánh mì. Đây là loại thịt bò Wagyu trứ danh của Nhật Bản. Tại đây, những con bò được nuôi bằng lúa mạch và uống bia; được massage và tắm bằng bia mỗi ngày để giảm căng thẳng và làm cho thịt mềm hơn. Một miếng bít tết Wagyu 300 gram có giá lên đến hơn 350 USD. Chiếc cupcake này có tên là Decadence D'Or của nhà hàng Sweet Surrender, Las Vegas, Mỹ. Loại bánh “sang chảnh” này có giá là 750 USD bởi nó được làm từ những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm: hạt ca cao Porcelana Criollo, cognac Remy Martin Louis XIII, trứng cá muối vàng Tahiti và trang trí bằng những mảnh vàng ăn được. Ly kem sundae Golden Opulence này ra đời năm 2004 tại nhà hàng Serendipity 3 ở New York, Mỹ. Món tráng miệng 1.000 USD này được làm từ hạt vanilla vùng Madagascar, trang trí với những lá vàng 23K, mứt hoa quả, chocolate truffle và một bát nhỏ trứng cá muối; phục vụ trong ly Baccarat Harcourt cùng với một chiếc thìa làm bằng vàng 18K. Chiếc pizza này trị giá 1.000 USD, của nhà hàng Nino's Bellissima Pizzeria, New York, Mỹ. Chiếc bánh này cần phải được chuẩn bị tới vài ngày bởi nó yêu cầu những nguyên liệu rất quý giá, ví dụ như sáu loại trứng cá muối khác nhau và thịt tôm hùm tươi. Món frittata này có tên là Zillion Dollar Lobster, được bán với giá 1.000 USD, là món trứng Omelette đắt nhất thế giới. Nguyên liệu chính của nó gồm trứng, khoai tây chiên, tôm hùm và khoảng 280 gram trứng cá muối. Danh hiệu pizza đắt nhất thế giới thuộc về pizza của nhà hàng Margo ở Malta, với chiếc pizza “Dấu hiệu của Chúa” trị giá 2.420 USD. Nguyên liệu chính của món ăn này gồm có nấm Truffle trắng nhập khẩu từ Piemonte, phô mai Mozzarella hữu cơ làm từ sữa của loài trâu nước và những lá vàng 24K ăn được. Nhà hàng Fleur ở Las Vegas, Mỹ đã tạo ra chiếc bánh hamburger đắt nhất thế giới này. Với 5.000 USD, bạn sẽ được cầm trên tay chiếc burger làm từ bánh mì brioche kẹp thịt bò Kobe, gan ngỗng áp chảo và sốt nấm truffle, cùng với một chai Chateau Petrus 1995. Khách sạn Gleneagles xứ Scotland đã tạo ra một bộ sưu tập các loại cocktail đi kèm đồ trang sức dành cho những khách hàng thượng lưu. Đắt nhất trong số đó là cocktail Trilogy có giá 5.102 USD, được pha chế từ vodka Stolichnaya Elite và nước chanh tươi, trang trí bằng một chiếc nhẫn vàng trắng 18K nạm kim cương. “Salvatore’s Legacy” là một trong những ly cocktail đắt nhất thế giới, được tạo ra từ những loại rượu thượng hạng như cognac Clos de Griffier Vieux 1788, rượu mùi Kummel 1770 và Curacao 1860, rượu đắng Angostura Bitters 1990s. Với mức giá 8.633 USD, cho tới nay, đây vẫn là đỉnh cao của nghệ thuật pha chế cocktail. Ly martini này có giá 10.000 USD, được phục vụ tại Blue Bar của khách sạn Algonquin, New York, Mỹ. Tuy nó được làm từ rượu vodka Grey Goose thượng hạng, nhưng thứ thật sự có giá trị ở đây là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng, thả trong ly rượu của khách hàng. Đây là phần cocktail Ono cho hai người trị giá 10.000 USD của XS Nightclub, Las Vegas, Mỹ. Ono là sự kết hợp giữa champagne Charles Heidsieck 1981 và cognac Remy Martin Louis XIII Black Pearl, đi kèm với một cặp khuy măng sét bạc và một sợi dây chuyền vàng trắng 18K đính ngọc trai đen. “Fortress Stilt Fisherman Indulgence” là món tráng miệng tiêu biểu của khu nghỉ dưỡng The Fortress, Sri Lanka. Đây là sự kết hợp giữa kem sabayon champagne Dom Perignon, mứt quả và kem hoa quả Ireland; trang trí bằng tác phẩm điêu khắc chocolate hình một ngư dân câu cá trên cà kheo và một viên đá Aquamarine 80 karat quý giá, nâng giá trị của nó lên 14.500 USD. Khách sạn Lindeth Howe Country House (Anh) đã khiến cho món pudding chocolate trở nên xa xỉ bằng cách đưa vàng lá, champagne và trứng cá muối vào món ăn; trang trí với vàng và một viên kim cương. Chính vì vậy, món tráng miệng này có giá lên đến 350.000 USD và phải mất 2 tuần chuẩn bị thì mới có thể đến tay thực khách. Đây là món Dâu tây Arnaud được thiết kế riêng cho màn cầu hôn, của nhà hàng Arnaud, New Orleans, Mỹ. Món ăn này gồm những quả dâu tây tươi ướp rượu vang đỏ và các loại gia vị; ăn kèm với kem vanilla. Và tất nhiên là không thể thiếu được chiếc nhẫn kim cương hồng 7.09 karat. Chi phí cho một lần cầu hôn như vậy là 3.95 triệu USD.

