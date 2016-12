Giáng Sinh ấm áp đầy nhân văn trong mắt trẻ thơ

Từ trước đó nhiều ngày, cô đã cho các bạn tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Giáng Sinh. Vì thế, các bạn nhỏ Trường mầm non hữu nghị Việt Triều đã rất háo hức khi được gặp ông già Noel vào chiều 22/12/2016. Các bạn rất nhiệt tình giơ tay để đặt câu hỏi với ông già Noel. Những câu hỏi rất dễ thương đầy tò mò... ... như ông tên thật là gì? Quê ông ở đâu? Tại sao ông lại hay chui qua ống khói vào nhà? Hay chỉ đơn giản là... ông ơi ông có khỏe không? Vì các bạn rất ngoan nên ai cũng có quà... Trước khi diễn ra chương trình chính ở sân trường, các lớp đều tổ chức múa hát tương tự như lớp Mẫu giáo Lớn 5 ở trên. Ông già Noel thường do phụ huynh đảm nhiệm. Sau đó, các con được cô đưa xuống sân trường tập chung trước sân khấu lớn. Các cô hôm nay cũng diện trang phục đỏ, đeo bờm là những chiếc sừng tuần lộc rất dễ thương. Các bạn nhỏ rất vui thích khi được gặp những nhân vật quen thuộc từ các bộ phim hoạt hình. Một ngày hội mà ai cũng có phần... Cả sân trường thật vui mắt với gam màu đỏ rực rỡ. Với nhiều bé, đây là lần đầu tiên thực sự được sống trong không khí ngày hội Giáng Sinh vui nhộn. Trong chương trình đón Giáng sinh, công đoàn và chi đoàn nhà trường phát động phụ huynh cùng tham gia ủng hộ chương trình từ thiện "Mùa đông yêu thương". Chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ Trường Mầm non Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để các bé mầm non vùng sâu được cùng chung niềm vui như các bé Trường Mẫu giáo Việt Triều. Toàn bộ số tiền ủng hộ trong Ngày hội Giáng sinh sẽ được hội cha mẹ học sinh nhà trường, đại diện phụ huynh các lớp cùng các cô giáo trao tận tay cho các bé trường Mầm non Minh Tân. Nhiều ngày trước, các con cũng đã có hành động ỹ nghĩa khi được bố mẹ cho phép chọn những món đồ của các con như quần áo, đồ chơi để đem tặng cho các bạn mẫu giáo ở Hà Giang. Những "ông già" Noel nhí dễ thương. Cùng với bài học đầy tính nhân văn khi biết nghĩ đến các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa, các bé mẫu giáo Trường Việt Triều đã có một mùa Noel ấm áp, vui vẻ và ngâp tràn hạnh phúc.

