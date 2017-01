Huế nhộn nhịp ngày cuối năm

Người ta nói rằng những ngày giáp Tết là “Tết của người nghèo”, Tết của những người đến tận những ngày cuối năm vẫn còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập để có cái Tết vui hơn. Tết người nghèo cũng là Tết của những người đợi đến ngày 30 Tết mới mua sắm cho mình một vài chậu hoa suc, hoa vạn thọ, hoa nho hay hoa đào, hoa mai, những bao lì xì Tết và những vật dụng trang trí nhà cửa ... Những chuyến đò ngang qua sông cũng như vội vã hơn. Những xe bong bóng đã bắt đầu xuất hiện nhiều ngoài đường. Xe cứu hỏa túc trực trước cửa chợ Đông Ba. Công nhân đang trang hoàng lại cửa chợ Đông Ba. Không thể thiếu hình ảnh những chiến sỹ công an giữ trật tự trị an tại những điểm đông người. Một em bé ngủ gục khi đi sắm tết với bố mẹ. Phố phường cố đô cũng tươi mới hơn lên sau những ngày giá rét ẩm mốc, những hàng cây cũng đã bắt đầu đâm những chồi xanh non, trên những lề đường và trong các công viên, người ta đã thấy những giỏ hoa được trang hoàng nở rộ rất tươi thắm. Trang trí chúc mừng năm mới trên những ô cửa kính. Những người lớn tuổi thong thả mua hàng ở những xe hàng rong. Rực rỡ sắc hoa. Một xe chở cúc về giữa phố đông. Đường phố được trang hoàng những cổng chào đầy màu sắc. Du khách dạo bước trên những con đường ngập sắc cờ hoa. Vội vã chở hoa về nhà. Người dân Huế tranh thủ trời nắng ráo dạo bước hội Hoa Xuân. Những hành khách cuối cùng vội vã vào ga lên tàu. Nhộn nhịp sắc màu của mùa xuân là những chậu cúc vàng. Huế vốn là xứ của văn hóa “sống chậm” cái gì cũng chầm chậm, đi chậm, nói chậm và mua bán cũng rất chậm. Nhưng, ngày cuối năm tại các trung tâm như chợ Đông Ba, chợ An Cựu, chợ Bến Ngự... không khí mua mua sắm cũng rất khẩn trương hẳn lên. Hình như mọi người đều ra đường, mọi người cùng một điểm đến là những trung tâm mua sắm mà những con đường lúc nào cũng đông vui. Hoa giấy Thanh Tiên trên phố./.

