Mách bạn cách giải rượu bia ngày Tết

Không uống rượu lúc bụng đói vì sẽ làm bạn nhanh say hơn, rất hại dạ dày và gan. Do vậy, để tránh bị say, bạn nên ăn một chút thức ăn, tốt nhất là cơm, các loại rau xanh. Ăn trái cây. Trái cây chứa nhiều nước và chất có thể hấp thu rượu, giảm nồng độ rượu trong dạ dày. Do vậy bạn có thể ăn trái cây khi uống rượu, vừa là món nhậu ngon lại vừa giúp giảm say. Không uống rượu cùng với nước có ga bởi nước ngọt và nước ngọt có gas sẽ nhanh chóng làm chất cồn hấp thu vào dạ dày, sinh ra khí CO2 gây đầy bụng, khó chịu và hại dạ dày, gan, thận. Uống nước chanh muối khi bị say. Trong chanh có hàm lượng vitamin C cao giúp cơn say giảm đi, cơ thể tỉnh táo hơn. Ngoài ra, khi say rượu thường kèm theo khát nước thì nước chanh muối còn là thức uống giúp giải khát hiệu quả. Uống dầu ôliu. Nên uống 1 thìa dầu ô liu trước khi dự tiệc, đây là kinh nghiệm của người dân Địa Trung Hải. Dầu ô liu có tác dụng chống nôn nao, say rượu. Có thể dùng dầu ô liu bằng cách chấm bánh mì vào dầu hay ăn cùng salad. Nước gừng giải rượu. Gừng có tính ấm nóng nên giúp giải rượu và giúp lưu thông các mạch máu, phục hồi cơ thể hết mệt mỏi. Bạn có thể thái vài lát gừng, đem sắc nước nóng uống. Có thể thêm một chút mật ong để hấp thu và giải rượu nhanh hơn. Mía bỏ vỏ, rửa sạch. Ép lấy nước uống vài lần sẽ giúp bạn tỉnh cơn say. Thành phần tanin có trong trà rất có ích trong việc giải độc cồn trong rượu. Uống từng hớp trà nhỏ nhiều lần sẽ làm tỉnh cơn say. Rau cải trắng. Rửa sạch búp rau cải trắng, thái sợi trộn chung với đường và giấm để ăn, cơn say sẽ giảm. Củ cải sống giã nhuyễn, vắt lấy nước để uống chung với chút đường, uống sẽ bớt say. Cà phê. Nếu bạn thiếp đi vì cơn say, tách cà phê pha đặc sẽ rất công hiệu trong trường hợp này. Một cách giảm cơn say khác cũng hay không kém là húp một chén cháo loãng hoặc nước cơm. Rửa sạch đậu xanh bằng nước sôi, giã nhuyễn, hòa chung với nước sôi và lọc lấy nước để uống. Thêm một cách khác là nấu nhừ đậu xanh và cam thảo để ăn. Khoai lang sống được giã nhuyễn, trộn chung với đường để ăn khi bị say. Giã nhuyễn ngó sen tươi, lọc lấy nước uống hoặc cắt nhỏ, trộn chung với đường và giấm để ăn. Ngày Tết là ngày vui và bạn có thể nâng ly mời nhau chén rượu mừng xuân, mừng năm mới. Tuy nhiên, hãy sử dụng rượu bia có giới hạn để cuộc vui luôn trọn vẹn.

Không uống rượu lúc bụng đói vì sẽ làm bạn nhanh say hơn, rất hại dạ dày và gan. Do vậy, để tránh bị say, bạn nên ăn một chút thức ăn, tốt nhất là cơm, các loại rau xanh. Ăn trái cây. Trái cây chứa nhiều nước và chất có thể hấp thu rượu, giảm nồng độ rượu trong dạ dày. Do vậy bạn có thể ăn trái cây khi uống rượu, vừa là món nhậu ngon lại vừa giúp giảm say. Không uống rượu cùng với nước có ga bởi nước ngọt và nước ngọt có gas sẽ nhanh chóng làm chất cồn hấp thu vào dạ dày, sinh ra khí CO2 gây đầy bụng, khó chịu và hại dạ dày, gan, thận. Uống nước chanh muối khi bị say. Trong chanh có hàm lượng vitamin C cao giúp cơn say giảm đi, cơ thể tỉnh táo hơn. Ngoài ra, khi say rượu thường kèm theo khát nước thì nước chanh muối còn là thức uống giúp giải khát hiệu quả. Uống dầu ôliu. Nên uống 1 thìa dầu ô liu trước khi dự tiệc, đây là kinh nghiệm của người dân Địa Trung Hải. Dầu ô liu có tác dụng chống nôn nao, say rượu. Có thể dùng dầu ô liu bằng cách chấm bánh mì vào dầu hay ăn cùng salad. Nước gừng giải rượu. Gừng có tính ấm nóng nên giúp giải rượu và giúp lưu thông các mạch máu, phục hồi cơ thể hết mệt mỏi. Bạn có thể thái vài lát gừng, đem sắc nước nóng uống. Có thể thêm một chút mật ong để hấp thu và giải rượu nhanh hơn. Mía bỏ vỏ, rửa sạch. Ép lấy nước uống vài lần sẽ giúp bạn tỉnh cơn say. Thành phần tanin có trong trà rất có ích trong việc giải độc cồn trong rượu. Uống từng hớp trà nhỏ nhiều lần sẽ làm tỉnh cơn say. Rau cải trắng. Rửa sạch búp rau cải trắng, thái sợi trộn chung với đường và giấm để ăn, cơn say sẽ giảm. Củ cải sống giã nhuyễn, vắt lấy nước để uống chung với chút đường, uống sẽ bớt say. Cà phê. Nếu bạn thiếp đi vì cơn say, tách cà phê pha đặc sẽ rất công hiệu trong trường hợp này. Một cách giảm cơn say khác cũng hay không kém là húp một chén cháo loãng hoặc nước cơm. Rửa sạch đậu xanh bằng nước sôi, giã nhuyễn, hòa chung với nước sôi và lọc lấy nước để uống. Thêm một cách khác là nấu nhừ đậu xanh và cam thảo để ăn. Khoai lang sống được giã nhuyễn, trộn chung với đường để ăn khi bị say. Giã nhuyễn ngó sen tươi, lọc lấy nước uống hoặc cắt nhỏ, trộn chung với đường và giấm để ăn. Ngày Tết là ngày vui và bạn có thể nâng ly mời nhau chén rượu mừng xuân, mừng năm mới. Tuy nhiên, hãy sử dụng rượu bia có giới hạn để cuộc vui luôn trọn vẹn.