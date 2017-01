Mười công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp của dầu hạt nho

Nước cân bằng da: Thay vì sử dụng những loại tinh chất đắt tiền hãy thử một vài loại tinh dầu hạt nho nguyên chất để làm dịu và làm mềm làn da của bạn. Bạn chỉ cần xoa vài giọt tinh dầu hạt nho lên da trước khi đi ngủ và làn da của bạn sẽ sáng khỏe hơn. Dưỡng ẩm: Dầu hạt nho là một chất làm ẩm rất tuyệt vời. Loại tinh dầu này có cấu trúc khá tương đồng với chất dầu tự nhiên do cơ thể chúng ta tiết ra do đó nó có khả năng thấm rất nhanh và dễ dàng trên da của bạn. Mang tới vẻ đẹp bừng sáng cho mái tóc: Bạn có thể làm ấm dầu hạt nho và sử dụng nó như một loại mặt nạ nóng dành cho tóc để mang lại vẻ bóng khỏe cho mái tóc của bạn. Đặc tính chống lão hóa: Bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi tác hại của các gốc tự do bằng cách sử dụng dầu hạt nho cho da của bạn. Loại dầu này chứa chất chống oxy hóa giúp giảm các nếp nhăn và sự hình thành các nếp nhăn trên da một cách hiệu quả. Loại sạch gàu bám trên da đầu: Bạn không cần phải mua những loại dầu gội trị gàu đắt tiền nếu như bạn đang có sẵn một lọ tinh dầu hạt nho trong tủ. Loại tinh dầu thiên nhiên này sẽ giúp cấp ẩm sâu cho da đầu đồng thời làm sạch những mảng gầu bám trên da một cách nhanh chóng. Chữa lành các vết sẹo: Dầu hạt nho có thể mang lại hiệu quả rất tốt trong việc điều trị các vết sẹo nếu bạn đã từng trải qua phẫu thuật. Loại dầu này có đặc tính chống viêm tuyệt vời, giảm sưng và hỗ trợ quá trình trị sẹo một cách hiệu quả. Ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá: Sử dụng dầu hạt nho là một cách rất hiệu quả để ngăn ngừa mụn trứng cá và các loại mụn khác bởi nó không chỉ là một chất chống viêm rất hiệu quả mà còn giúp làm sạch sâu bên trong các lỗ chân lông trên da bạn. Sử dụng như một loại dầu xả cho tóc.: Dầu hạt nho là một loại dầu xả tự nhiên tuyệt vời mái tóc. Loại “dầu xả” tự nhiên này sẽ nuôi dưỡng mái tóc và bạn sẽ không còn gặp phải tình trạng tóc bị khô, chẻ ngọn và dễ gẫy rụng. Làm săn chắc da: Một trong những đặc tính của dầu hạt nho đó là một chất làm săn chắc da vô cùng hiệu quả. Nếu như bạn sử dụng loại dầu này một cách thường xuyên, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc hơn từ đó mà giảm bớt sự xuất hiện các nếp nhăn. Làm cho tóc mọc nhanh hơn: Dầu hạt nho là một nguồn dưỡng chất thiên nhiên rất dồi dào. Những chất này rất cần cho sự phát triển khỏe mạnh của mái tóc đặc biệt là Vitamin E. Dầu hạt nho cũng chứa các axit và khoáng chất giúp thúc đẩy quá trình phát triển của tóc.

