Ngắm những bó hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20/11

Những bó hoa tươi rạng rỡ là món quà được rất nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn làm quà tặng bày tỏ sự biết ơn và yêu mến đến các thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Do vậy, không nằm ngoài quy luật, cứ đến gần ngày này, giá hoa tươi tại các chợ đầu mối cũng như các cửa hàng lại đồng loạt tăng mạnh do nhu cầu của người tiêu dùng tăng đột biến. Tại một số chợ hoa đầu mối ở Hà Nội như chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), nhiều loại hoa đã tăng ít nhất từ 10 - 25 nghìn đồng/bó, riêng hoa hồng có mức tăng mạnh nhất khi tăng từ 30 - 40% giá so với ngày thường. Hoa bán buôn đã tăng giá vậy, khi tới các cửa hàng bán lẻ, giá hoa bị đội lên còn cao hơn nhiều. Theo đó, một lẵng hoa ngày thường có giá từ 300 - 500 nghìn đồng/bó, tùy từng loại nhưng mấy ngày gần đây, để mua một lẵng hoa gọi là...tạm được, người mua cũng phải 'móc hầu bao' khoảng 300 nghìn đồng. Bởi số lượng hoa nhà vườn Đà Lạt thường đã hết công suất hoạt động trong ngày này bởi sự thu mua của các shop hoa truyền thống, đó cũng là lý do khiến hoa của thị trường nội địa tăng mạnh. "Thế nhưng các hàng hoa nhập khẩu lại có sự tăng giá không đáng kể so với ngày thường, bởi các thị trường nguồn cung như Trung Quốc, Châu Âu không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngày lễ tại Việt Nam" - chủ cửa hàng hoa To The Moon And Back, 47A Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho biết. Rất nhiều người tiêu dùng thông minh đã lựa chọn sản phẩm hoa nhập khẩu làm món quà tặng thầy cô giáo. Sản phẩm hoa không tăng giá nhiều so với ngày thường, bông hoa lại to đẹp hơn hoa trồng tại Việt Nam. Chị Hà, chủ một cửa hàng hoa trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, giá hoa tươi tăng một phần là do nhu cầu trong những ngày này tăng mạnh, phần khác là do ảnh hưởng của đợt bão vừa qua, diện tích trồng hoa tại các nhà vườn bị ảnh hưởng, làm cho lượng cung không được dồi dào như mọi năm. Theo đó, dự báo giá hoa tươi sẽ còn tiếp tục tăng từ nay cho đến hết ngày 20/11.

Những bó hoa tươi rạng rỡ là món quà được rất nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn làm quà tặng bày tỏ sự biết ơn và yêu mến đến các thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Do vậy, không nằm ngoài quy luật, cứ đến gần ngày này, giá hoa tươi tại các chợ đầu mối cũng như các cửa hàng lại đồng loạt tăng mạnh do nhu cầu của người tiêu dùng tăng đột biến.

Tại một số chợ hoa đầu mối ở Hà Nội như chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), nhiều loại hoa đã tăng ít nhất từ 10 - 25 nghìn đồng/bó, riêng hoa hồng có mức tăng mạnh nhất khi tăng từ 30 - 40% giá so với ngày thường.

Hoa bán buôn đã tăng giá vậy, khi tới các cửa hàng bán lẻ, giá hoa bị đội lên còn cao hơn nhiều. Theo đó, một lẵng hoa ngày thường có giá từ 300 - 500 nghìn đồng/bó, tùy từng loại nhưng mấy ngày gần đây, để mua một lẵng hoa gọi là...tạm được, người mua cũng phải 'móc hầu bao' khoảng 300 nghìn đồng.

Bởi số lượng hoa nhà vườn Đà Lạt thường đã hết công suất hoạt động trong ngày này bởi sự thu mua của các shop hoa truyền thống, đó cũng là lý do khiến hoa của thị trường nội địa tăng mạnh. "Thế nhưng các hàng hoa nhập khẩu lại có sự tăng giá không đáng kể so với ngày thường, bởi các thị trường nguồn cung như Trung Quốc, Châu Âu không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngày lễ tại Việt Nam" - chủ cửa hàng hoa To The Moon And Back, 47A Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho biết.

Rất nhiều người tiêu dùng thông minh đã lựa chọn sản phẩm hoa nhập khẩu làm món quà tặng thầy cô giáo. Sản phẩm hoa không tăng giá nhiều so với ngày thường, bông hoa lại to đẹp hơn hoa trồng tại Việt Nam.

Chị Hà, chủ một cửa hàng hoa trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, giá hoa tươi tăng một phần là do nhu cầu trong những ngày này tăng mạnh, phần khác là do ảnh hưởng của đợt bão vừa qua, diện tích trồng hoa tại các nhà vườn bị ảnh hưởng, làm cho lượng cung không được dồi dào như mọi năm. Theo đó, dự báo giá hoa tươi sẽ còn tiếp tục tăng từ nay cho đến hết ngày 20/11.