Người Việt với phong tục chơi hoa, chơi quả ngày Tết

Người miền Bắc thích chơi đào ngày Tết. Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, màu đỏ của đào bích tượng trưng cho khí dương ấm áp. Người miền Nam thích chơi mai vàng, mang không khí tươi vui và ấm áp của mảnh đất phương Nam. Tết cổ truyền của người Việt còn có hương sắc của nhiều loài hoa khác. Hoa cúc tượng trưng cho nếp sống khiêm tốn và sự phong phú của tâm hồn. Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tiền tài, những bông hoa đồng tiền mang lại ước vọng về một năm mới tài lộc và thịnh vượng. Hoa thược dược mang vẻ đẹp rực rỡ và duyên dáng, tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc trong năm mới. Mẫu đơn là loài hoa to, mang mùi thơm mát. Hoa thủy tiên với cánh trắng, nhụy vàng, mùi hương êm dịu, thanh tao, gợi vẻ đẹp trắng trong. Người Việt không chỉ chơi hoa mà còn chơi quả. Tết đến, những chậu quất quả đều vàng mọng được bày giữa nhà, tượng trưng cho niềm vui được mùa, no ấm. Mâm ngũ quả (có khi bát quả) thường có 5 thứ quả: nải chuối xanh, bưởi, cam, quýt, hồng, phật thủ...ngần ấy thứ đặt chung trên đĩa lớn. Ở miền Nam, đĩa quả gọi là long lân quy phụng, lấy quả dứa làm thân mình chim phượng, quả ớt làm vòi rồng, quả chuối làm cánh...

