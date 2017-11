Nhan sắc cô gái gốc Việt sở hữu Instagram đắt giá bậc nhất thế giới

Theo thống kê 10 tài khoản Instagram đem lại nhiều tiền nhất cho chủ sở hữu, đa phần họ đều làm việc trong lĩnh vực thời trang, du lịch, sở hữu lượng follow cực lớn (trang Brightside). Điều chú ý nhất là trong 8 cô gái nằm trong danh sách, có một người gốc Việt - Wendy Nguyen, xếp thứ 3 trong danh sách này. Wendy Nguyen - cô gái sở hữu tài khoản Instagram @wendyslookbook, là một fashion blogger, sở hữu gương mặt đẹp cùng gu thời trang tinh tế. Theo thống kê chưa chính xác thì thu nhập của cô 1 năm sẽ rơi vào khoảng 1 triệu USD (tương đương khoảng hơn 20 tỷ đồng). Tốt nghiệp đại học Berkeley chuyên ngành tâm lý học nhưng Wendy Nguyen lại làm việc trong lĩnh vực thời trang. Cột mốc đánh dấu bước đầu tiên trong sự nghiệp của Wendy Nguyen là video 5 Ways to Wear a Scarf in 4.5 Minutes (5 cách để đeo một chiếc khăn trong vòng 4,5 phút). Nó đã thực sự tạo ra cơn sốt khi thu về 25 triệu lượt xem. Sau đó bằng niềm đam mê về thời trang, Wendy tấn công và phủ rộng hình ảnh của mình trên khắp Twitter, Facebook và Youtube với các bí quyết làm đẹp, mẹo quàng khăn, phối đồ, cách làm tóc, trang điểm hay một vài mẹo hay ho bảo quản đồ... Tuy nhiên, ít ai biết Wendy Nguyen vốn là một cô gái mồ côi gốc Việt lớn lên tại Mỹ, trở thành người vô gia cư ngay khi vừa tròn 18 tuổi (thời điểm rời khỏi trung tâm nuôi dưỡng trẻ vị thành niên). Suốt thời trung học, Wendy Nguyen đã phải làm ba việc cùng lúc để có thể tiếp kiệm đủ tiền vào đại học. Cô nộp đơn vào tất cả trường thuộc ĐH California, rồi may mắn trúng tuyển ĐH California-Berkeley. Trong thời gian học tại đây, cô cũng tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện như: tư vấn sức khỏe, dạy học cho trẻ em đường phố và tham gia các tổ chức phi chính phủ... Sau khi tốt nghiệp cô làm cho một ngân hàng ở thành phố San Francisco. Cô không thích công việc này và mất vài tháng để nhận ra điều mình thật sự muốn theo đuổi - thời trang và gặt hái được thành công. Danh tiếng ngày càng vang xa giúp Wendy có được nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhận lời mời hợp tác với YouTube, 8X và bạn trai chuyển tới sống tại thành phố Los Angeles (Mỹ) từ mùa hè năm 2011. Phong cách thời trang của Wendy được gói gọn trong 3 từ: Thanh lịch, nữ tính và trẻ trung - đúng như cá tính của cô. Đối với cô gái gốc Việt, thời trang chính là nghệ thuật. "Tôi luôn cảm thấy thời trang là nghệ thuật. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích đọc các tạp chí thời trang. Tôi muốn trở thành một phần của cộng đồng đó và học thêm về thời trang". Wendy tiết lộ trong bài phỏng vấn với Forbes. Một trong những thách thức nghề nghiệp của cô gái gốc Việt chính là làm sao để phát triển kênh Youtube, và blog trong một thời gian dài chỉ có 2 người. Khi khi kênh và blog phát triển, quy mô lại là một thách thức mới. Wendy tập trung vào việc thuê thêm thành viên và làm việc với nhiều cá nhân tài năng hơn. Hiện tại, blogger gốc Việt làm tình nguyện viên tại InsideOutWriters - tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn cho những thanh thiếu niên từng bị giam giữ.

