Những bức ảnh đẹp nhất thế giới năm 2017

Các em học sinh tham dự một buổi tập yoga tại Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 5/1/2017. Một cú nhảy giữa hai đoàn tàu tại nhà ga ở ngoại ô Dhaka, ngày 15/1/2017. Người đàn ông phi ngựa qua ngọn lửa trong một lễ hội vào đêm trước ngày thánh Anthony, vị thánh bảo vệ động vật ở Tây Ban Nha, ngày 16/1/2017. Một cậu bé bị thương trong vụ tấn công tiến về phía xe cứu thương khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây Mosul, Iraq vào ngày 2/3/2017. Một người Iraq cùng với con trai chuẩn bị lên xe tải để được đưa đến một nơi an toàn, khi lực lượng Iraq chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo, ở phía tây Mosul, Iraq vào ngày 8/3/2017. Một cô gái tại Lễ hội Màu sắc ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày 13/3/2017. Hai thiếu niên giữa những tòa nhà bị hư hỏng trong thành phố Inkhil, phía tây Deraa, Syria, vào ngày 7/4/2017. Một người biểu tình ném lựu đạn khí khi va chạm với cảnh sát chống bạo động tại Caracas, Venezuela, vào ngày 19/4/2017. Một người đàn ông Indonesia bị phạt công khai vì đã có quan hệ đồng tính, ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia vào ngày 23/5/2017. Học sinh trường Imam Hatip vẫy quốc kỳ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đến dự lễ tốt nghiệp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26/5/2017. Một người biểu tình trong cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tại Caracas, Venezuela, vào ngày 12/6/2017. Một người lính cứu hỏa đang theo dõi một đám cháy rừng gần ngôi làng Fato, miền trung Bồ Đào Nha vào ngày 18/6/2017. Một vận động viên thể dục dụng cụ tại Paris, Pháp vào ngày 23/6/2017. Một ngày trăng tròn trên đền Poseidon, thờ vị thần biển Hy Lạp cổ đại, ở Cape Sounion, phía đông Athens, Hy Lạp, vào ngày 8/7/2017. Người dân sử dụng tàu thuyền để sơ tán khỏi vùng nước lụt do bão Harvey dọc theo đường Tidwell ở phía đông Houston, Texas vào ngày 28/8/2017. Các đám cháy rừng gần sân golf Beacon Rock ở Bắc Bonneville, Washington vào ngày 4/9/2017. Các thành viên của đội kỵ binh tập luyện tại bãi biển Scheveningen vào đêm trước cuộc diễu hành ở The Hague, trước khi nhà vua phát biểu về các chính sách của chính phủ trong phiên họp quốc hội ở Scheveningen, Hà Lan, ngày 18/9/2017. Cư dân và xe ô tô đi dưới những chướng ngại vật trên đường, gần một tuần sau cơn bão Maria càn quét tại Quần đảo Virgin, Mỹ, ngày 26/9/2017. Các đám cháy rừng dọc theo dãy Núi Bàn ở Cape Town, Nam Phi, vào ngày 13/10/2017. Myeshia Johnson, vợ của sĩ quan quân đội Mỹ La David Johnson, người nằm trong số 4 lính đặc biệt bị giết ở Niger, hôn quan tài của chồng tại Hollywood, Florida vào ngày 21/10/2017. Nhóm Colla els Capgrossos de Mataro tạo thành một tháp người trong Ngày Tất cả các Thánh ở thị trấn Vilafranca del Penedes, gần Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 1/11/2017. Một người nhập cư đến căn cứ hải quân sau khi được các lính canh bờ biển Libya giải cứu tại Tripoli, Libya vào ngày 6/11/2017. Một cậu bé tị nạn Rohingya được cắt tóc ở trại tị nạn Kutupalong, Bangladesh vào ngày 15/11/2017.

Một người nhập cư đến căn cứ hải quân sau khi được các lính canh bờ biển Libya giải cứu tại Tripoli, Libya vào ngày 6/11/2017. Một cậu bé tị nạn Rohingya được cắt tóc ở trại tị nạn Kutupalong, Bangladesh vào ngày 15/11/2017.