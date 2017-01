Những cuộc thi kì lạ và hài hước nhất thế giới

Vật ngón chân cái: Có vẻ như vật tay đã là trò chơi quá cũ cho những người muốn thử sự dẻo dai và sức mạnh của mình trong những cuộc chơi thách thức hơn. Cuộc thi vật ngón chân cái được tổ chức với hình thức rất độc đáo khi hai người ngồi đối diện quặp ngón chân cái vào nhau và dùng sức mạnh của ngón chân cái hạ gục đối phương. Em bé khóc: Ngược dòng thời gian trở lại 400 năm trước, cuộc thi cổ xưa này được tổ chức ở Nhật Bản với niềm tin nước mắt sẽ giúp các em bé có một sức khỏe tốt, xua đuổi tà ma và đem lại may mắn. Luật chơi của cuộc thi là các võ sĩ sumo sẽ giữ các em bé thẳng đứng và em bé nào khóc trước thì sẽ là người chiến thắng. Kéo – búa – bao: Trò chơi kinh điển này chưa bao giờ là cũ cả dù bạn là người lớn hay trẻ con. Cuộc thi kéo – búa – bao thậm chí còn được tổ chức ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Những người tham gia cuộc thi tin rằng họ có đủ sự khôn ngoan và óc quan sát để đoán được đối thủ sẽ ra cái gì mặc dù vẫn có người cho rằng trò chơi này đơn thuần dựa trên sự may mắn. Đua gián: Vào ngày tổ chức cuộc thi, nhiều người từ khắp nơi trên đất nước Australia đổ về thành phố Brisbane để…đua gián. Luật chơi rất đơn giản khi những con gián được thả trên một tấm thảm và con gián đầu tiên chạm tới vạch đích sẽ là con chiến thắng. Cuộc thi này lần đầu được tổ chức vào năm 1982 và tới nay đây vẫn là hoạt động được người dân Australia rất yêu thích. Đua giường: Đua giường là cuộc thi phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến cuộc thi đua giường ở vùng Yorkshire, Anh quốc. Cuộc thi này được bắt đầu từ năm 1966 bao gồm 600 người chia làm 90 đội. Mỗi đội sẽ có 6 người chạy và một người nằm trên giường. Guitar không khí: Chúng ta đều mơ ước trở thành một ngôi sao âm nhạc và có lẽ đó là lý do mà cuộc thi Guitar không khí đã được tổ chức ở thành phố Oulu, Phần Lan. Trong cuộc thi này, thí sinh sẽ phải bắt chước các nghệ sĩ yêu thích của họ và trình diễn các động tác chuyên nghiệp với một cây guitar tưởng tượng. Tắm hơi thế giới: Cuộc thi độc đáo này được tổ chức ở Phần Lan lần đầu vào năm 1999, thu hút ứng viên 20 quốc gia trên thế giới tham gia. Những thí sinh sẽ phải ngồi trong một phòng tắm hơi 110 độ với nửa lít nước cứ 30 giây lại được thêm vào. Bởi vì điều kiện khắc nghiệt nên năm 2010, một thí sinh người Nga đã tử vong trong khi một người khác phải điều trị nhiều vết bỏng. Chú chó xấu nhất thế giới: Cuộc thi kì lạ này được tổ chức ở Petaluma, California và chú chó xấu xí nhất sẽ được trao giải là 1500 USD. Vào năm 2014, danh hiệu chiến thắng được trao cho chú chó Peanut và tới nay, chú chó này đã có một số lượng fan đông đảo khắp trên thế giới. Cuộc thi cõng vợ: Đây là cuộc thi bắt nguồn từ một tập tục truyền thống ở Phần Lan nhưng giờ đây nó đã trở thành cuộc thi trên toàn thế giới. Những người tham gia sẽ được yêu cầu cõng vợ của họ qua một chặng đường dài 253,5 mét với vô số chướng ngại vật. Cặp đôi nào hoàn thành đường đua nhanh nhất sẽ là những người chiến thắng. Ném điện thoại: Lại một lần nữa Phần Lan là nơi diễn ra cuộc thi kì lạ này. Những người tham gia sẽ ném chiếc điện thoại của họ xa nhất có thể. Ngoài những người dân địa phương thì cuộc thi còn thu hút sự tham gia của những du khách từ khắp nơi trên thế giới và cho tới nay, nó đã trải qua 16 mùa giải liên tiếp. Là quần áo ở những nơi đặc biệt nhất: Công việc là ủi quần áo thì không có gì mới lạ nhưng môi trường là quần áo trong cuộc thi này mới là điều đặc biệt. Những người tham gia sẽ phải là quần áo ở những nơi xa xôi và độc đáo trên hành tinh này từ dưới nước cho tới trên trời. Đua đà điểu: Cuộc thi đua đà điểu thú vị được tổ chức ở bang Arizona, Mỹ. Tính đến nay đã là năm thứ 28 cuộc thi được tổ chức. Với vận tốc lên tới hơn 69km/h, việc điều khiển một chú đà điểu không hề đơn giản khi người đua có thể bị đà điểu hất ngã và giẫm lên người. Nailympia: Được biết tới là cuộc thi Olympic về móng tay, những cuộc thi Nailympia được tổ chức khắp nơi trên thế giới nhằm tìm ra bộ móng tay được đầu tư công sức trông ấn tượng nhất. Cuộc đua mang bánh: Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm ở Anh. Với một chiếc bánh và một cái chảo, những người tham gia sẽ phải vừa chạy, vừa lật bánh liên tục cho tới khi họ hoàn thành chặng đường đua.

