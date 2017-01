Những kiêng kỵ trong ngày Tết bạn nên biết để tránh xui xẻo

Tuyệt đối không quét nhà trong Tết. Theo quan điểm năm mới tài lộc sẽ vào nhà, việc quét nhà sẽ khiến tài lộc bị quét và bỏ đi. Do đó, từ trước Tết, các gia đình thường tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Không được mặc đồ màu đen hay trắng vì hai màu này liên quan đến tang tóc. Do đó, ngày Tết mọi người nên mặc đồ có màu sắc, ví dụ như đồ màu đỏ. Không cho lửa hay nước. Lửa màu đỏ tượng trưng cho may mắn, nước tượng trưng cho tiền bạc. Do đó, nếu cho thì cũng như cho đi tài lộc của mình vậy. Kiêng vỗ vai, quàng vai người khác. Hành động này nếu được bạn thực hiện trong những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo, gặp chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia đình. Không ăn cháo, uống thuốc. Ngày xưa khó khăn thì chỉ có người giàu mới ăn cơm, người nghèo khó khăn thì ăn cháo. Do đó ngày Tết không nên ăn cháo. Còn uống thuốc thì chỉ có người bị bệnh mới uống thuốc. Nếu đầu năm mà uống thuốc thì cả năm sẽ phải uống thuốc. Không làm vỡ đồ trong những ngày Tết. Theo lý giải thì nếu làm vỡ đồ sẽ có sự chia ly, đổ vỡ nên phải cẩn thận tuyệt đối trong ngày Tết. Kiêng đi chúc Tết khi đang có thai, có tang. Nếu nhà đang có tang hay người đang có thai thì nên tránh việc đi chúc Tết người khác. Kỵ vay mượn, trả nợ ngày đầu năm. Theo quan điểm của người xưa, đầu năm mà vay nợ thì chẳng khác gì cả năm thiếu tiền. Còn nếu đầu năm trả nợ thì xem như dâng tài lộc cho người khác. Kiêng khóc lóc, buồn tủi, bực tức. Tết nên vui vẻ, thoải mái, không thì cả năm sẽ không vui, có nhiều chuyện buồn, lo lắng. Kiêng giặt quần áo vào ngày mùng 1, 2, 3. Theo tín ngưỡng dân gian, những ngày đầu năm là ngày sinh của thủy thần. Do đó cần phải kiêng giặt quần áo để không mạo phạm đến thần, dẫn đến gặp xui xẻo. Kiêng nói những điều xui. Đầu năm lựa lời mà nói, tránh những lời xui xẻo và hãy nhớ áp dụng câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Kiêng trượt chân, vấp ngã. Tết thì nên đi đứng cẩn thận tránh trượt chân ngã, không thì cả năm sẽ gặp trục trặc, vấp ngã trong công việc. Không được chúc Tết người đang ngủ. Hãy đợi đến khi người đó thức dậy rồi hãy chúc Tết. Bởi vì nếu chúc sẽ khiến cho người được chúc Tết cả năm phải nằm trên giường bệnh. Kiêng bị người khác lấy đồ trong túi (móc túi). Trong năm mới bạn nên tránh để người khác lấy đồ trong túi. Nếu bị thì xem như cả năm bạn sẽ bị người khác móc lấy tiền tài.

