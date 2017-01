Những loài hoa, cây cảnh mang lại tài lộc cho năm mới Đinh Dậu

Hoa đào, mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn, tài lộc trong năm mới. Mai vàng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Trong ngày Tết mai vàng nhiều lộc, nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia đình trong năm đó. Bông hoa thủy tiên có vành ngoài trắng muốt, nhụy vàng ruộm tỏa hương thơm ngát. Theo văn hoá phương Đông, hoa thuỷ tiên tượng trưng cho sự tốt đẹp và an lành. Đêm giao thừa nhà nào có bông thủy tiên nở thì đó là năm vô cùng may mắn, nhiều tài nhiều lộc. Cây phát tài. Đúng như tên gọi, loài cây này được cho là đem lại may mắn, tài lộc cho năm mới. Hoa trạng nguyên có màu đỏ, mang đến không khí rộn ràng, may mắn cho năm mới. Hơn nữa, hoa trạng nguyên còn tượng trưng cho niềm vui về sự học hành đỗ đạt. Phong lan đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Vì lẽ đó, nhiều người tin rằng trưng phong lan trong những ngày Tết sẽ mang đến sự khang thịnh và giàu sang cho gia chủ. Màu sắc sặc sỡ cùng cái tên trùng ngẫu nhiên mà hoa đồng tiền được tin rằng sẽ mang lại giàu sang, phú quý cho gia chủ. Hoa thược dược là một trong những loài có hương thơm mềm mại. Không chỉ thể hiện sự lãng mạn, trong phong thủy, nó thường được dùng với ý nghĩa là phương pháp hòa giải những vướng mắc trong tình yêu. Đặc biệt là hoa thược dược hồng. Hoa sống đời. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng lại mang màu sắc rực rỡ và sức sống bền bỉ này mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe vạn sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm của người xưa hoa hải đường là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân, thể hiện sự giàu sang, phú quý. Cây bao thanh thiên ngụ ý về sự quý phái và sang trọng. Đặt cây trong nhà trong những ngày Tết để cầu phúc an khang, thịnh vượng, nhất là trong các văn phòng. Cây lộc vừng được xem là loại cây quý và thiêng liêng. Mọi người tin rằng nhà nào trồng lộc vừng đều sẽ có hỷ sự, nhiều may mắn, tài lộc bởi kinh tế luôn bền vững và phát triển. Thường xuân tươi tốt quanh năm nên nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Theo dân gian, đó là một loài cây cầu chúc cho sự phát triển phồn thịnh. Ngoài ra còn có khả năng trừ tà, xua tan khí xấu trong năm cũ và mang lại bình an, may mắn trong năm mới./.

