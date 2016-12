Những lời chúc Tết dương lịch cực hay và ý nghĩa

- Chúc mừng năm mới 2017 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

- Chúc mọi người đẹp như hoa hồng. Thành công như Cúc. Hạnh phúc như hoa Mai. Phát tài như hoa Pháo. Độc đáo như hoa Lan. An khang như hoa Huệ. Trí tuệ như hoa Sen.

- Tết tới tấn tài. Xuân sang đắc lộc. Gia đình hạnh phúc. Vạn sự cát tường! Năm Dậu sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên! Rước nhiều may mắn.

Ảnh minh họa

- Đêm nay Giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều.

- Đong cho đầy hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho mãi an khang. Thắt cho chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.

- Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.

- Vui vẻ, lạc quan

Yêu đời phơi phới

Hạnh phúc sẽ tới

Niềm vui sẽ về

Chúc mừng năm mới 2017

- Một năm vất vả

Thế là đã qua

Ta chào năm mới

Chúc nhau lời ca

Bình an vô sự, mọi điều tốt lành

Chúc mừng năm mới



- Kính chúc ông bà (anh chị hoặc bạn bè..)

Sức khỏe dồi dào

Vạn sự như ý

Gia đình hòa thuận

Chuyện vui đến nhiều

Chuyện buồn không ghé

Luôn luôn an lạc.

Làm ăn tấn tới

Một vốn bốn lời

Thời cơ đang đợi.



- Chúc mừng năm mới

Công danh sáng ngời

May mắn khắp nơi

Đổ về tơi tới.



- Chúc mừng năm mới

Tâm trí thảnh thơi

Thoải mái vui chơi

Đời luôn tươi mới

Chúc mừng năm mới

Sức khỏe vô đối

Bệnh viện không tới

Bác sỹ chả chơi.

- Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng. – Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!



- Chúc mừng năm mới. Hãy giữ lại những quá khứ đẹp để động viên bản thân và bạn bè! Hãy quên đi những dĩ vãng buồn để cuộc đời ý nghĩa hơn! Một năm mới với nhiều niềm tin sẽ thành sự thật! Mỹ mãn, mỹ mãn!

- Năm cũ đi qua, năm mới lại về, kính chúc gia đạo thuận hòa, song thân đắc thọ, may đến rủi qua, đồng lòng vượt khó.

- Mùa Xuân này có nhiều người hỏi thăm và muốn ghé đến nhà bạn. Họ tên là Hạnh phúc, May mắn và Thịnh Vượng. Hãy mở cửa đón chào họ nhé!

- Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.

- Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

- Chúc năm mới 2017 sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, phi những nước đại, tiến tới thành công.

Ảnh minh họa

- Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

- Tân niên kính chúc mọi nhà. An khang đầm ấp đậm đà tình thương. Người người hạnh phúc ấm nồng. Chắng còn khổ lụy đau buồn cô đơn. Độc thân sớm có tình hồng. Yêu thương xin chúc mặn nồng mãi thôi. Kính chúc tất cả mọi người. Năm mới hạnh phúc rạng ngời thành công.

- Năm mới đến rồi một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến thế là anh lại được nối dài năm tháng được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé./.