Những vùng đất độc đáo nhất thế giới

Quần đảo Diomede gồm 2 hòn đảo: Big Diomede và Little Diomede. Big Diomede của Nga và cái kia là của Mỹ. Khoảng cách giữa hai hòn đảo là 2,4 dặm tức là chưa đến 4 km nhưng lại cách nhau tới 21 múi giờ. Đứng từ đảo Litte Diomede và nhìn sang Big Diomede, bạn có thể thấy "ngày mai" và ngược lại. Chính vì thế, Big Diomede còn có tên gọi là đảo Ngày Mai (Tomorrow Island), còn Litte Diomede là đảo Ngày Hôm Qua (Yesterday Island). Đồng bằng Chamarel ở Mauritius có một vùng đất nhỏ với những đụn cát 7 màu vô cùng độc đáo. Khi ánh nằng mặt trời chiếu lên những đụn cát, những sắc màu hiện lên vô cùng rõ ràng. Hiện tượng này xảy ra là do sự phân hủy của đá núi lửa theo những thời gian khác nhau. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới và quốc gia này có tới 11 múi giờ khác nhau. Vì thế, khi một nơi ở Nga là 7 giờ sáng thì vẫn trên xứ sở bạch dương này, mọi người ở một vùng đất khác đang thưởng thứ bữa tối lúc 6 giờ chiều. 75% nước ngọt có sẵn trên Trái Đất là tồn tại dưới dạng băng. Ngoài ra thì hồ Baikal ở Nga chứa khoảng 20% lượng nước ngọt chưa đóng băng trên toàn hành tinh. Đây cũng là hồ nước lâu đời nhất và sâu nhất trên thế giới nổi tiếng với làn nước trong như pha lê. Nemo Point là một địa danh ở phía Nam Thái Bình Dương và cũng là điểm xa xôi nhất tính từ bất cứ khu vực đất liền nào trên Trái Đất. Chính vì thế, vùng đất này còn có tên là cực bất khả tiếp cận đại dương. Những vùng đất gần nhất với Nemo Point là đảo Ducie, Motu Nui và Maher. Cái tên Nemo được đặt theo tên vị thuyền trưởng trong tiểu thuyết “Hai vạn dặm dưới biển” của Jules Verne. Nemo Point chỉ là một điểm địa lý, được xác định bằng chương trình máy tính, đo một điểm ở Thái Bình Dương nằm xa nhất. Everest không phải ngọn núi cao nhất thế giới: Đỉnh Everest luôn được biết tới là ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao 8850 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, khi tính từ tâm Trái Đất, Chimborazo mới là ngọn núi cao nhất thế giới chứ không phải Everest. Sự thật là Chimborazo chỉ cao 6263 mét so với mực nước biển nhưng do Trái Đất có hình cầu nên nó sẽ phình ra ở xích đạo. Trong khi đó, núi Chimborazo gần xích đạo hơn so với núi Everest nằm ở phương bắc nên nếu đo từ tâm Trái Đất, đỉnh núi Chimborazo vươn ra xa nhất. Anna Creek Station là nông trại lớn nhất thế giới và thậm chí nó còn lớn hơn cả đất nước Israel. Nông trại này nằm ở miền nam nước Úc. Trước đây, vùng đất này được sử dụng cho việc chăn nuôi cừu nhưng sau đó, do sự tấn công của lũ chó hoang Dingo mà nó chuyển sang chăn nuôi đủ các loại gia súc. Sân vận động Estádio Milton Corrêa ở Brazil có vạch sơn giữa sân trùng khớp với đường xích đạo. Sân vận động này còn có tên là Zerão như một cách minh chứng rõ ràng cho việc nó nằm ngay trên đường vĩ tuyến 0 (Zero) của Trái Đất. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể tung cú sút ghi bàn từ nam bán cầu vào khung thành nằm ở bắc bán cầu trên sân vận động Zerão. Hệ thống núi lửa bên dưới Yellowstone có đủ lượng nham thạch để lấp đầy 11 lần Grand Canyon. Yellowstone được coi là một siêu núi lửa lớn nhất thế giới. Tuy vậy, lượng mắc ma “khủng khiếp” nãy vẫn chưa phải là mối lo lắng cho con người vì các nhà địa lý khẳng định rằng siêu núi lửa Yellowstone sẽ không hoạt động trong một thời gian dài. Four Corners là địa điểm mà bạn có thể cùng lúc đứng trên 4 bang của nước Mỹ là Arizona, New Mexico, Utah và Colorado. Đây là nơi duy nhất trên nước Mỹ có đặc điểm độc đáo này và nó tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết của người Mỹ trong việc thành lập liên bang. Số lượng người sinh sống trong vòng tròn này còn nhiều hơn phần còn lại mặc dù vòng tròn này trên thực tế chủ yếu là nước. Hơn nữa, trong vòng tròn tập trung đông đúc dân số trên thế giới này thậm chí bao gồm cả quốc gia có mật độ dân số thưa thớt nhất thế giới là Mông Cổ. Biển Chết đang chìm 1 mét mỗi năm và hiện nay, nó đã thấp hơn 429 mét so với mực nước biển: Với độ sâu 304 mét, Biển Chết là hồ nước mặn sâu nhất thế giới. Lượng muối trong nước ở đây gấp 9,6 lần so với nước ở các đại dương. Kiribati là quốc gia duy nhất trên Trái Đất nằm ở cả 4 bán cầu: Đây là một quốc đảo trên biển Thái Bình Dương có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt khi nó vừa nằm trên bán cầu Đông, vừa nằm trên bán cầu Tây, vừa “có mặt” ở bán cầu Bắc, vừa “có mặt” ở bán cầu Nam.

